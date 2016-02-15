Минздрав организовал срочный запрос у Минпромторга заключений о соответствии иностранных фармпроизводителей требованиям GMP

C 1 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 22.12.2014 № 429-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» в части требования обязательного наличия в регистрационном досье копии заключения о соответствии производителя лекарственных средств требованиям правил надлежащей производственной практики, выданного Минпромторгом России, в случае если производство лекарственного препарата осуществляется за пределами РФ.

Отсутствие указанного заключения, выданного Минпромторгом России, является основанием для принятия решения об отказе в проведении экспертиз лекарственных средств, произведенных за пределами РФ, в соответствии со статьями 19 и 34 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».

«В этой связи Минздравом России, в случае отсутствия в составе регистрационного досье на лекарственный препарат указанного заключения, организована работа по запросу в суточный срок у Минпромторга России информации о наличии такого заключения для учета при рассмотрении поступающих заявлений в установленный срок», — сообщил директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай.

Как сообщал «ФВ» ранее , зарубежные фармпроизводители столкнулись с трудностями при регистрации в России новых лекарственных препаратов.

По словам директора Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) Владимира Шипкова, правила организации и проведения инспектирования производителей, а также выдачи заключений о соответствии производителя лекарственных средств указанным требованиям были утверждены правительством лишь 3 декабря 2015 года, 18 декабря вступили в силу.

«Из-за этого нормативно-правовые акты, необходимые для определения порядка выдачи заключений о соответствии, формы заявления на проведение инспекции, инспекционного отчета, заключения о соответствии, а также методики расчета платы за инспектирование производственных площадок, расположенных за пределами РФ, не готовы. В результате на данный момент учреждения, которое могло бы осуществлять прием заявлений от производителей и заключать договоры на проведение инспекции их площадок, просто не существует», — отмечал в конце января 2016 г. господин Шипков.

«Фармацевтический вестник»