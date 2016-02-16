Минпромторг не поддерживает отмену исследований иностранных лекарств

Минпромторг не поддерживает идею Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об отмене обязательного проведения клинических исследований в России для импортных лекарств, которые зарегистрированы в США и ЕС, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Минпромторга.

Ранее глава ФАС Игорь Артемьев направил письмо премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, в котором предложил вместо обязательных клинических исследований иностранных лекарств на территории РФ рассматривать заключения Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) и Европейского медицинского агентства (EMA). По его словам, репутация этих организаций позволяет подтвердить качество и безопасность лекарств.

Глава ФАС утверждал, что обязательное проведение исследований в РФ задерживает выход новых препаратов на российский рынок. Некоторые фармацевтические компании отказываются от исследований в России, так как это может занять от года до нескольких лет.

«Предоставление приоритетного доступа на российский рынок иностранных лекарственных препаратов будет способствовать увеличению доли иностранных лекарственных препаратов на российском рынке и создаст дополнительные временные преимущества иностранным фармацевтическим компаниям, что противоречит государственной политике в области развития фармацевтической промышленности», — сказал представитель пресс-службы.

«В этой связи Минпромторг России не поддерживает предложения ФАС России о признании результатов клинических исследований зарубежных лекарственных препаратов в Российской Федерации», — добавил он.

Фото: РИА Новости. Виталий Аньков

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