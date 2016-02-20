Семь зарубежных фармкомпаний подали заявки на инспекцию о соответствии стандартам GMP

Семь зарубежных фармацевтических компаний подали заявки в Минпромторг на инспектирование их производственных площадок на соответствие требованиям стандартов надлежащих производственных практик (GMP). Об этом сообщил журналистам замминистра промышленности и торговли Сергей Цыб.

«Сегодня нам подали заявления семь компаний, у каждой компании по поданному заявлению существует одна или несколько площадок, которые мы должны проинспектировать», — сказал Цыб.

По его словам, документы по трем организациям уже переданы в ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик», подведомственное Минпромторгу. «В ближайшее время будет проведена инспекция тех площадок, которые эти компании подали на получение заключения о соответствии надлежащей производственной практики согласно тем требованиям, которые утверждены в России», — подчеркнул Цыб.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обвинила Минпромторг в несоблюдении процедуры регистрации приказа об установлении методики инспектирования зарубежных фармпроизводителей, сообщал «Коммерсант».

rns