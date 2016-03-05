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Препараты от СДВГ могут негативно влиять на минеральную плотность костной ткани

Лекарственные препараты, применяемые для лечения синдрома гиперактивности и дефицита внимания (СДВГ) у детей и подростков могут приводить к снижению минеральной плотности костной ткани. Об этом свидетельствуют результаты исследования, представленные на ежегодной конференции Американской академии ортопедической хирургии (AAOS), информирует MedicalXpress.

В рамках работы авторы изучили медицинские карты 5315 детей, принимавших участие в Национальной программе проверки здоровья и питания (NHANES). Информация о приеме психотропных ЛС была получена в ходе опроса. Показатели минеральной плотности костной ткани сравнивались между детьми, проходившими лечение от СДВГ, и пациентами, не принимавшими лекарственные средства.

Как свидетельствуют полученные результаты, у 25% детей и подростков, проходивших медикаментозную терапию против СДВГ, была диагностирована остеопения – снижение минеральной плотности костей и массы костной ткани. В контрольной группе этот показатель был значительно ниже.

По данным Центров по профилактике и контролю заболеваний США (CDC), около 3,5 млн американских детей принимают психотропные препараты для лечения СДВГ. Авторы работы отмечают, что врачам и родителям стоит учитывать возможный риск снижения минеральной плотности костной ткани при принятии решения о назначения медикаментов для лечения СДВГ.

remedium

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Март 4, 2016 | Просмотров: 110

1 комментарийПрепараты от СДВГ могут негативно влиять на минеральную плотность костной ткани

  • Doguilev
    05.03.2016 at 14:46

    Все. Детишек легально подсадили на лекарства. Вот теперь на остаток жизни и останутся в рабстве у большой фармы. Гарантия рынка сбыта.