Проверки иностранных фармкомпаний российскими специалистами начнутся в апреле 2016 года

И будет длиться не больше 10 дней

Проверки иностранных фармацевтических компаний со стороны российских специалистов могут начаться уже в апреле этого года. Об этом «Агентству Бизнес Новостей» в четверг сообщил Глава Ассоциации фармпроизводителей Евразийского экономического сообщества Дмитрий Чагин.

Он отметил, что в этом году, по данным Минпромторга, потребуется провести проверки на 402 зарубежных производственных площадках. Само инспектирование будет длиться не более 10 дней, сказал Чагин.

«Инспектирование иностранных производителей будет проводиться комиссией инспекторов федерального госучреждения, подведомственного уполномоченному органу, за счет средств иностранного производителя», — пояснил Чагин.

Срок действия заключения российских специалистов — три года. Заключения на лекарства будет выдавать Минпромторг для медицинского применения и Россельхознадзор для ветеринарного применения.

Добавим, в Россию ежегодно поступают свыше 20 тыс. наименований иностранных препаратов. Россия сотрудничает с 3 тыс. компаний. Однако многие из них являются фиктивными, а препараты некачественными. С 1 января 2016 году вступило в силу постановление правительства, разрешающее российским ведомствам проводить проверку иностранных фармацевтических компаний.

Фото с сайта: megaobzor.com

abnews