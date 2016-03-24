Никаких особых преференций в получении сертификата GMP для производителей фармсубстанций не существует

C 2016 года введен обязательный аудит поставщиков субстанций на предмет соответствия их требованиям российских GMP. Но так как львиная доля сырья идет из стран со слабой контрольно-разрешительной системой, в бизнес-среде возникли предположения о введении для таких предприятий некоего переходного периода. Минпромторг миф развенчал: никаких переходных периодов и временных послаблений для зарубежных производителей субстанций не будет.

Представители российских компаний, которые работают по полному циклу производства ЛС, и производителей отечественных фармсубстанций иначе смотрят на ситуацию. Они твердо убеждены, что главный приоритет – это качество активных субстанций, а не их низкая стоимость. Отвечая на вопрос, понимает ли Минпромторг, что в процессе инспектирования площадок на соответствие правилам GMP с рынка могут уйти сотни зарубежных производителей фармсубстанций, директор по развитию рынка компании «Биокад» Дмитрий Мордвинцев в ходе профильной конференции заметил: «Ведомство знает о том, что есть ненадежные производители. Для того чтобы их отсечь, собственно и вводится эта норма».

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»