АРФП открывает офис в Гонконге

Для АРФП открытие офиса в Гонконге – это еще одна возможность для выхода на новые рынки и создания кооперационных альянсов в Юго-Восточной Азии, привлечения иностранных инвестиций в российскую фармотрасль, поиска партнеров для совместной научной деятельности.

«Гонконг сегодня – это специальный административный район КНР, место средоточия финансовых институтов и высокотехнологичных компаний, в том числе и в сфере биотехнологий. Это — ворота в Азию. Именно поэтому мы здесь. Надеемся, что интересы членов АРФП будут продуктивно представлены в регионе и каждый производитель, заинтересованный в контактах с азиатскими партнерами, получит помощь и всестороннюю поддержку», — подчеркнул генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев.

На торжественном открытии офиса присутствовал заместитель Генерального консула России в САР Гонконг КНР Валентин Марков, а также представители бизнес-кругов, финансовых институтов, биотехнологических и транспортных компаний Гонконга и России.

«Фармацевтический вестник»