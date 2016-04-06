Дополнен перечень наркотических средств и психотропных веществ

Список наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров дополнен новыми психоактивными веществами. Соответствующее постановление Правительства РФ №256 от 1 апреля 2016 года подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

С 1 октября 2015 года в Китае списки наркотических средств и психотропных веществ, не относящихся к лекарственным средствам, дополнены 116 психоактивными веществами, из которых 111 в России уже внесены в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю (утверждён Постановлением Правительства от 30 июня 1998 года №681). Остальные 5 веществ (окфентанил, бутилфентанил, 4-фторбутирфентанил, изобутирфентанил и бетагидрокситиофентанил) в медицинских и других практически важных целях на территории России не используются.

Принимая во внимание, что эти вещества представляют опасность для здоровья, психического и физического состояния человека, обладают возможностью формировать зависимость, подписанным постановлением они включены в раздел «Наркотические средства» списка наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оборот которых в России запрещён в соответствии с российским законодательством и международными договорами (список I) перечня.

Одновременно внесены соответствующие изменения в значительный, крупный и особо крупный размер наркотических средств и психотропных веществ для целей статей 228, 2281, 229 и 2291 Уголовного кодекса (утверждены постановлением Правительства от 1 октября 2012 года №1002).

«Принятые решения будут способствовать совершенствованию государственного контроля за оборотом новых наркотических средств, позволят предотвратить распространение на территории России синтетических веществ, представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья граждан», — отметили в пресс-службе Правительства РФ.

«Фармацевтический вестник»