Китайское растение оказалось лекарством от всех болезней

Исследователи из Центра Джона Иннеса выяснили, что растение, известное под названием шлемник байкальский (Scutellaria baicalensis) и применяющееся в китайской народной медицине, производит вещества, которые могут помочь в борьбе против рака и болезней печени. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Предыдущие исследования показали, что содержащиеся в корнях растения органические вещества, называемые флавонами, оказывают не только противовирусное и антиоксидантное действия, но также способны убивать злокачественные раковые клетки, оставляя здоровые клетки нетронутыми. В экспериментах на опытных животных было продемонстрировано, что флавоны действительно останавливают рост опухолей.

Интересно, что несколько соединений группы флавонов — вогонин и байкалин — имеют в своей структуре особенность, отличающую их от других подобных веществ. В них отсутствует гидроксильная группа, хотя в синтезе флавонов она обычно участвует, и неизвестно никакого фермента, который обрезал бы ее у данных соединений.

В новом исследовании химики шаг за шагом изучали всевозможные биохимические реакции, которые могут играть роль в синтезе вогонина и байкалина. Ученые выяснили, что одним из их строительных блоков является не нарингенин с той самой гидроксильной группой, а лишенный ее хризин. Последний является стимулятором синтеза тестостерона у животных и зачастую применяется для восстановления гормонального баланса. Это соединение также обладает рядом противоопухолевых свойств.

По словам ученых, понимание биохимических путей синтеза флавонов позволит получать эти полезные вещества в количествах, достаточных для дальнейших исследований и разработке эффективных современных лекарств.

Фото: Андрей Корзун / Wikipedia.org

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