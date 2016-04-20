Китайские власти ведут расследование в отношении трех фармкомпаний

Три китайские фармкомпании находятся под следствием в т.ч. за использование поддельных субстанций, сообщает Reuters. В настоящий момент Китай, будучи вторым по величине в мире фармацевтическим рынком, активно борется с подобной практикой.

Представители Государственного управления по контролю за качеством медикаментов и продуктов питания КНР (SFDA) сообщили, что в центре расследования — Hebei Yongfeng Yaoye, дочерняя фирма гонконгской фармкомпании CSPC Pharmaceutical Group, а также Gansu Dadeli Pharmaceutical и Guizhou Shouxian Pharmaceutical. Все они подозреваются в использовании нелегальных методов производства лекарств. По заявлению представителей надзорных органов, фирмам необходимо отозвать свою продукцию.

Правительство Китая работает над программами реформ в области здравоохранения, которые нацелены на улучшение производства лекарств в стране, а также на борьбу с препаратами низкого качества.

Проблема стала особенно актуальной после недавнего скандала, связанного с продажей в 20 провинциях Китая негодных вакцин на сумму 90 млн долл.

Анна Колесова

«Фармацевтический вестник»