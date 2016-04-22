На Украине упрощен процесс регистрации лекарств

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 20 преля принял решение о внедрении упрощенного механизма регистрации лекарств, которые уже прошли сертификацию в странах Европейского союза, США, Швейцарии, Японии, Канаде и Австралии, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

Об этом написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в социальной сети «Фейсбук».

По его словам, внедрение на Украине упрощенного механизма регистрации лекарств стало первым шагом нового правительства. Он отметил, что решение касается препаратов, прошедших регистрацию в США, странах ЕС, Швейцарии, Японии, Канаде и Австралии.

Кроме того, по словам Владимира Гройсмана, правительство приняло решение о внедрении ряда мероприятий, которые повлияли бы на снижение стоимости лекарственных средств на Украине. Среди них сокращение срока экспертизы лекарственных средств, пересмотр лимитов контрактов, а также требований к упаковке лекарств с целью снижения цен. Кроме того, планируется принять меры по демонополизации и дерегуляции фармрынка с целью расширения доступа на украинский рынок качественных лекарств, повышения конкуренции и борьбы с коррупцией.

«Фармацевтический вестник»