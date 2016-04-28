Перемаркированные в Латвии препараты готовились для российского рынка

Подпольные дельцы, которые занимались перемаркировкой лекарственных препаратов, орудовали на одном из таможенных складов в Риге – там их «предприятие» и накрыла на днях проверка Латвийской продовольственно-ветеринарной службы. Лекарства были ввезены в Латвию под видом транзитного груза и, по ряду признаков, готовились для российского рынка. Без зазрения совести мошенники меняли срок годности и на сильных противовоспалительных препаратах, и на медикаментах для лечения заболеваний почек у детей.

Совесть проснулась в одном из соучастников — он дал знать о происходящих нарушениях инспекторам ПВС, но сказал, что-де там на складе подделывают сроки годности на детском питании. «Питание» в ярких коробочках оказалось лекарством для маленьких больных. Срок его годности истек в июле прошлого года, а новые наклейки утверждали, что оно будет годно еще целый год. С ампул другого препарата для инъекций срывались подлинные наклейки с информацией.

«Это было небольшое фармацевтическое призводство между рыбными консервами и кофе», — так описал картину происходящего на складе начальник отдела быстрого реагирования ПВС Артис Мелдерис.

Встреченные там рабочие утверждали, что просто выполняли распоряжение начальства. Лекарства ввозились в Латвию и, вероятно, перемаркировывались с целью провоза далее на восток. Наклейки были обнаружены не только на русском, но даже и на узбекском языке, рассказал Мелдерис.

Это первый случай такого рода в практике ПВС, и Государственное агентство лекарств тоже не слыхивало ранее ни о чем подобном.

Агентство лекарств удостоверилось, что ни одна ампула с «продленным» сроком хранения оттуда в латвийские аптеки не попала. И выяснило, что конкретный коммерсант вообще не имел права заниматься ввозом медикаментов, отметил директор агентства Свен Генкузен.

Уголовное дело по факту инцидента на таможенном складе передано в ведение Таможенного управления СГД.

gmpnews