Эстония выделит 400 тысяч евро на русскоязычные инструкции к лекарствам

Правительство Эстонии выделит 400 тысяч евро на перевод инструкций к безрецептурным препаратам на русский и английский языки. Проект будет реализован в течение четырех лет.

«У нас много пациентов, которые владеют эстонским языком недостаточно для того, чтобы понять сложные медицинские тексты. Это увеличивает риск неправильного использования лекарств. Потому мы обеспечим в ближайшее время самые распространенные лекарства информацией на русском и английском», — сообщил в телеэфире министр социальных дел страны Евгений Осиновский.

Согласно действующему законодательству, инструкции к импортным препаратам должны быть переведены на эстонский.

Около трети населения Эстонии — русскоязычные жители; у пенсионеров, которые не владеют в полной мере государственным языком страны, возникают проблемы с чтением инструкций к препаратам. В 2014 году социал-демократическая партия и Партия реформ Эстонии подписали коалиционный договор, в соответствии с которым аннотации к лекарствам, продающимся на территории Эстонии, будут продублированы на русском, английском и финском языках.

Помимо этого, с 2017 года эстонские работодатели получат возможность добровольно оплачивать второй и третий день больничного листа без выплаты социального налога. «Цель налогового послабления — мотивировать работодателей компенсировать первые дни больничного листа и беречь тем самым здоровье работников. Не секрет, что сегодня тысячи людей ходят больными на работу, чтоб не потерять в зарплате. Это неправильно, потому со стороны государство разумно сделать шаг навстречу работодателю и не рассматривать эти расходы как дополнительную льготу», — пояснил министр.

В 2015 году ФАС России предложили ужесточить правила составления инструкций к препаратам, так как из-за недостаточной жесткости правил составления инструкций к лекарствам производители не только не придерживаются единых нормативов при описании действия препаратов с одинаковыми активными веществами, но и допускают отсутствие сведений о противопоказаниях и побочных эффектах.

Источник: РИА Новости

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