Производитель Нурофена заплатит $1,3 млн штрафа за обман покупателей

29 апреля Австралийский федеральный суд признал виновной фармацевтическую компанию Reckitt Benckiser (RB) – производителя препарата Нурофен (ибупрофен) – и обязал выплатить штраф в размере около $1,3 млн (1,7 млн австралийских долларов) за введение в заблуждение пациентов.

Суд постановил, что RB вводила пациентов в заблуждение, продавая абсолютно одинаковые средства от разных типов болей: во всех препаратах линейки содержится одинаковое действующее вещество – ибупрофен лизинат. Идентичными были признаны четыре продукта из линейки Нурофен: от боли в спине, менструального болевого синдрома, мигрени и головной боли, связанной с напряжением. Представитель Reckitt Benckiser заявила, что компания «согласна с судебным решением» и не будет его оспаривать.

Между тем Род Симс, руководитель Австралийской комиссии по защите прав потребителей и конкуренции (ACCC), подавшей иск на RB, заявил, что штраф в размере по крайней мере $6 млн был бы более подходящим, и не исключает подачи апелляционной жалобы на приговор в вышестоящие судебные инстанции.

Жалобы на лекарственное средство в Австралии поступили в феврале 2015 года. Компанию обвинили в недостоверной информации, включенной в рекламный ролик препарата Нурофен Экспресс. В нем лекарство представлено как средство, которое целенаправленно воздействует на мышцы головы и помогает устранить головную боль быстрее, чем парацетамол или ибупрофен. В декабре Федеральный суд Австралии обязал фармкомпанию изъять из продажи в течение трех недель несколько болеутоляющих препаратов из линейки Нурофен рыночной стоимостью $69 млн.

Позднее расследованием дела занялся также комитет рекламных стандартов Великобритании (ASA).

Reckitt Benckiser – британская компания, основанная в 1823 году. Reckitt Benckiser производит товары для личной гигиены, здоровья и дома. Компания представлена в более чем 60 странах. Продукция Reckitt Benckiser продается примерно в 200 странах. Количество сотрудников – около 36 тысяч человек. Выручка Reckitt Benckiser в 2013 году составила $16,7 млрд, а прибыль – $2,8 млрд.

Источник: Reuters

vademec