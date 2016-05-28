Аудиты зарубежных фармплощадок на GMP выявили большое количество нарушений

Каким бы ни было российское фармацевтическое предприятие, переход на GMP для него неизбежен. Обратного пути не будет, и чем раньше предприятие начнет эту работу, в тем более выигрышном положении оно окажется в будущем. Об этом заявил директор ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» Владислав Шестаков, выступая 18 мая на Российском фармацевтическом форуме в Санкт-Петербурге.

По его словам, несмотря на 25-летний опыт применения стандартов GMP в Европе, проверки иностранных предприятий выявляют большое количество нарушений. Это означает, что переход на GMP требует от предприятия существенного количества временных ресурсов. Кроме того, переход на GMP предполагает не только техническое усовершенствование, но и постоянное, непрерывное обучение персонала. Проведение самоинспекций, а также добровольных аудитов позволяет повысить готовность предприятия к обязательной инспекции, передает «Фармвестник».

Владислав Шестаков отметил, что в скором будущем на сайте Минпромторга России и ФБУ «ГИЛС и НП» будет размещен открытый реестр проверок.

gmpnews