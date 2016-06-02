Регионы не всегда допускают российские препараты к участию в торгах при госзакупках

Российские фармпроизводители развивают производство лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний в рамках политики импортозамещения, однако не все регионы допускают менее дорогую отечественную продукцию к госзакупкам, отмечают эксперты Фонда независимого мониторинга «Здоровье». Государство тратит огромные средства на создание отечественных лекарств, и субъекты РФ не должны сводить на нет все достигнутые преимущества. Тем более в условиях, когда экономное и эффективное расходование бюджетных денег должно оставаться одним из приоритетов российской системы здравоохранения.

Нарушения при проведении закупок лекарств в регионах в последнее время рассматриваются на самом высоком уровне, и президент РФ и лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин поручал правительству принять меры к решению этой проблемы.

Эксперты Фонда «Здоровье» проводят регулярный мониторинг региональных госзакупок лекарственных препаратов. Наиболее распространенные нарушения связаны с заключением контрактов по завышенным ценам, а также с нарушением антимонопольного законодательства, когда аукционная документация составляется с расчетом на определенного производителя, сообщил директор Фонда «Здоровье», член Центрального штаба ОНФ Эдуард Гаврилов.

В качестве примера он привел ситуацию с региональными закупками препаратов моноклональных антител для лечения онкологических заболеваний — бевацизумаба и трастузумаба.

«Учитывая стоимость курсов лечения такими препаратами (до нескольких миллионов рублей в год) и их социальную значимость, еще в 2011 г. правительство РФ поручило российским производителям разработать полный цикл их производства, выделив на эти цели специальные субсидии из федерального бюджета. Так, на разработку трех препаратов — ритуксимаба, бевацизумаба и трастузумаба было выделено 285 млн руб. Препараты были созданы и зарегистрированы, и они действительно стоят дешевле импортных», — рассказал Эдуард Гаврилов.

По данным экспертов, цена лотов на поставку бевацизумаба в 2015 г. до появления отечественного аналога снижалась в ходе торгов в среднем на 3%, а с появлением в 2016 г. препарата отечественного производства среднее падение цены составило 57%.

Тем не менее, регионы не всегда допускают российские препараты к участию в торгах при госзакупках. Ранее Томский НИИ онкологии закупал для пациенток с раком молочной железы трастузумаб для внутривенного введения. Однако в 2016 году НИИ объявил аукцион на закупку этого лекарства в форме раствора для подкожного введения на сумму 7 млн 654,9 тыс. руб. Эта форма выпускается только иностранной фармкомпанией, и российский производитель был исключен из аукциона, несмотря на разъяснения ФАС России о взаимозаменяемости этих лекарственных форм.

«Томские онкологи могли бы сэкономить минимум 1 млн 166 тыс. руб. только на этой закупке и истратить эти средства на приобретение других необходимых лекарств», — отметил глава Фонда «Здоровье».

«Государство затратило огромные средства на создание отечественных препаратов для лечения онкологических заболеваний, и теперь регионы не должны сводить на нет все достигнутые преимущества. Экономное и эффективное расходование бюджетных средств на лекарственное обеспечение россиян сегодня остается одним из приоритетов российской системы здравоохранения», — заключил Эдуард Гаврилов.

gmpnews