Калужскому фармкластеру нужно 1200 квалифицированных специалистов

Калужскому фармкластеру необходимо более 1000 квалифицированных специалистов, в этом году к нему примкнут только 7.

У «фармдвигателя» калужской экономики амбициозные планы — войти в тройку лидерующих фармкластеров. В прошлом году фармацевтический кластер показал рост промышленного производства на 152% и не собирается останавливаться.

По словам исполнительного директора НП «Калужский фармацевтический кластер» Ирины Новиковой, сейчас все предприятия расширяют объем производства, в том числе фармацевтических препаратов по программе импортозамещения. Но для этого нужны квалифицированные кадры. Как пишет портал НГ-РЕГИОН, в ближайшем будущем после защиты дипломов к фармкластеру примкнут 7 магистров кафедры фармацевтической и радиофармацевтической химии ИАТЭ.

Ранее сообщалось, что в Обнинске на базе этих кафедр создан Центр практического обучения и подготовки специалистов. По программе развития предпринимательства и инноваций Калужской области для него было закуплено новое оборудование – модуль «чистая комната». В ней студенты учатся работать по мировым стандартам чистоты GMP. Кроме того, недавно за счет средств федерального бюджета для кафедры закуплена учебная линия по получению твердых дозированных лекарственных форм: таблеток и капсул. Все это позволит подготовить высококвалифицированные кадры, отвечающие требованиям современной практики фармпроизводств. 7 студентов магистратуры обнинского ИАТЭ уже трудоустроены на предприятиях калужского фармацевтического кластера. По окончании обучения, они будут работать здесь в полную силу.

Всего же на нужды калужской фарминдустрии требуется 1200 таких работника. Добавим, что за год новый Центр может подготовить 150-200 специалиста.

nikatv