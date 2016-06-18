Менеджер хедж-фонда заработал $25 млн на инсайдерской информации о лекарствах

Федеральная прокуратура обнародовала обвинения против портфельного менеджера хедж-фонда Visium Asset Management Санджея Валвани в том, что он торговал акциями, используя конфиденциальные данные об одобрении дженериков Управления по продуктам и лекарствам США (FDA).

С середины нулевых Валвани получал информацию о запросах на регистрацию дженериков, находившихся на рассмотрении Управления по продуктам и лекарствам США от бывшего служащего FDA Гордона Джонстона. Последнему данные предоставлял действующий сотрудник FDA.

По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), в 2009-2010 годах Джонстон узнал от своего бывшего коллеги, что FDA собирается одобрить дженерик эноксапарина. Он передал эти сведения Валвани. Джонстон работал в ассоциации производителей дженериков, и сотрудник FDA, делившийся с ним информацией, думал, что тот будет использовать ее в своей работе.

Заявку на регистрацию дженерика подавала компания Momenta. Sanofi производила и продавала оригинальный препарат – Lovenox. Сыграв на акциях Momenta и Sanofi, Валвани заработал около $25 млн.

Валвани также передавал инсайдерскую информацию своему коллеге Кристоферу Плэфорду, на тот момент портфельному менеджеру Visium, который заработал с ее помощью $26 тысяч. В 2013 году Плэфорд самостоятельно получил конфиденциальные данные об изменениях в программе возмещения стоимости медуслуг и лекарств по страховой программе Medicare и заработал на торгах $286 тысяч.

Кроме Валвани и Джонстона, обвинения были предъявлены еще двум менеджерам фонда Visium, связанным с махинациями Валвани. «Я очень опечален сегодняшними событиями», – заявил основатель Visium Джейкоб Готтлиб. Он отказался развернуто комментировать произошедшее.

В 2014 году Мэтью Мартома, бывший портфельный менеджер SAC Capital Advisors, был осужден за участие в «самой корыстной» в истории США схеме инсайдерской торговли.

Источник: The Wall Street Journal

vademec