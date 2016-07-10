Александр Хромов: Главное — возродить отечественную фармакопею

«Нам необходимо не только создавать базисные производства активных компонентов лекарств — особенно тех, где у нас приоритеты. Но и, самое главное, нужно возродить отечественную фармакопею, — сказал в своем интервью генеральный директор Медико-биологического научно-производственного комплекса «Цитомед» Александр Хромов газете «Лекарственное обозрение», — к своему стыду, сегодня мы не имеем госстандартов образцов даже по элементарным веществам, например по аскорбиновой кислоте. (Госстандарт — это особо чистые вещества, 99,9%-ной чистоты, необходимые для контроля качества лекарств методом сравнения.) Даже для аскорбиновой кислоты образцы приходится закупать в Украине, Польше, Англии. По ряду препаратов мы готовы восполнить этот пробел уже сейчас.»

Напомним, что компания «Цитомед» планирует открыть свою вторую производственную площадку на территории особой экономической зоны участка «Новоорловская». Из-за неготовности инфраструктуры, которая не позволяла получить разрешение на ввод завода в эксплуатацию, запуск нового производства откладывается на начало 2017 года.

«В мае мы получили разрешение на ввод в эксплуатацию. После государственной регистрации в августе подадим документы на лицензирование и закончим монтаж технологических линеек. С октября начнём валидацию процессов и в январе — марте 2017‑го попробуем начать выпуск продукции. По субстанциям мы построим две независимые линии. Первая — универсальный химический синтез. Сегодня это так называемые короткие пептиды, тимоген и его дериваты. И не только они. Вторая наша линия — традиционный процесс производства и переработки сырья животного происхождения, выпуск препаратов цитомединов (от чего и родилось название нашей компании «Цитомед»). Это «Простатилен», «Кортексин», «Ретилин», «Эпиталамин» — рассказал в своем интервью Александр Хромов.

Источник: «Лекарственное обозрение»

gmpnews