Ольга Колотилова: итоги проверок иностранных компаний на соответствие GMP по-прежнему неутешительны

По мнению директора департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Ольги Колотиловой, итоги проверок зарубежных фармкомпаний неудовлетворительны. Об этом она заявила, выступая на саммите «Сильная Россия 2016» в рамках специальной секции «Здоровая нация — сильная Россия».

Ольга Колотилова отметила, что доля отечественных препаратов растет, по итогам прошлого года она достигла 27% в целом по фармрынку. «Посмотрим по итогам 2016 года, как на рынок влияет постановление “третий лишний”. Но уже сейчас видим, что благодаря ему в 7 нозологиях доля российских препаратов уже составляет 35%».

В то же время итоги проверок иностранных производителей на соответствие правилам GMP Ольга Колотилова назвала неутешительными.

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»