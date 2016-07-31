Минпромторг выработает стратегию поддержки экспортеров

В ведомстве планируют оказать помощь в выходе на зарубежные рынки производителям несырьевых товаров

Министерство промышленности и торговли планирует составить список ключевых промышленных предприятий — экспортеров несырьевой продукции. Задача — выявить и устранить препятствия для увеличения российского несырьевого экспорта.

Как рассказали «Известиям» в самом ведомстве, на сегодняшний день целесообразно проанализировать степень готовности ключевых российских предприятий-экспортеров к выходу на новые рынки и наращиванию доли экспорта своих товаров на уже завоеванных рынках.

— Эффективная реализация российских интересов в сфере внешней торговли предполагает необходимость углубленного исследования основных внутренних барьеров компаний-экспортеров, которые мешают выходу на внешние рынки отечественных производителей. Требуется провести анализ существующих компетенций сотрудников предприятий-экспортеров, а также оценку эффективности работы отделов, которые отвечают за экспортный маркетинг и международное взаимодействие внутри компаний, — говорят в Минпромторге.

По каким именно критериям будут оценивать сотрудников российских компаний, пока неизвестно, однако, как отмечают в ведомстве, отечественные предприятия-экспортеры должны обладать достаточным количеством ресурсов, включая эффективные кадры и сеть международных контактов, для того чтобы своевременно ответить на вызовы глобальной экономики и воспользоваться появившимися возможностями для выхода на новые рынки. Завершить такие собеседования планируется уже к октябрю этого года. После чего будут выработаны предложения и рекомендации по повышению эффективности руководителей исследуемых предприятий.

Список предприятий будет формироваться по следующим областям: фармацевтическая и медицинская промышленность, автопром, транспортное и специальное машиностроение, легкая промышленность, химическая промышленность, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, черная и цветная металлургия, радиоэлектронная промышленность, авиастроение, судостроение, станкостроение.

izvestia