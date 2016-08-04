«ВЕРТЕКС» подтвердил соответствие национальному и международному стандартам ISO 9001

Фармацевтическая компания «ВЕРТЕКС» получила сертификаты соответствия системы менеджмента качества требованиям национального стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 в системе ГОСТ Р и требованиям международного стандарта ISO 9001:2008 в системах PP и IQNet с аккредитацией Голландского совета по аккредитации RvA. Также проведена регистрация системы управления качеством АО «ВЕРТЕКС» в официальных реестрах ГОСТ Р, РР и IQNet.

Сертификаты удостоверяют, что система менеджмента качества компании была проверена и признана соответствующей требованиям международного стандарта ISO 9001:2008 и национального стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 в отношении разработки, внедрения, производства, хранения и реализации нестерильных лекарственных средств и косметических средств. Сертифицированы две площадки компании: фармзавод в ОЭЗ «Санкт-Петербург» на участке «Новоорловская» и производственная площадка на Васильевском острове.

В соответствии с требованиями стандартов в компании организованы: планирование выпуска продукции; процессы, связанные с потребителем; проектирование и разработка; закупки; обеспечение производства и обслуживания; управлением оборудованием для мониторинга и измерений.

Цель системы управления качеством ISO 9001 состоит в том, чтобы создать набор требований, соблюдение которых поможет гарантировать высокое качество работы и надёжность конкретного предприятия как поставщика и партнёра. Стандарт ISO 9001 ориентирован на заинтересованные стороны, такие как потребители, персонал, общество в целом, — которые желают иметь уверенность, что качество поставляемой продукции будет стабильным и устойчивым.

«Соблюдение стандартов качества — интегрированная часть всех бизнес-процессов компании, что особенно важно при выпуске социально значимой продукции, — отмечает Георгий Побелянский, генеральный директор АО «ВЕРТЕКС». – В компании функционирует система управления качеством, в работу которой вовлечены практически все подразделения – около 40, и она постоянно совершенствуется».

Сертифицировала систему менеджмента качества компании «ВЕРТЕКС» Ассоциация по сертификации «Русский Регистр».

В 2015 году «ВЕРТЕКС» также стал одной из первых фармкомпаний в РФ, получивших заключения Минпромторга РФ о соответствии площадок требованиям стандарта GMP (Good Manufacturing Practice) — «Правилам надлежащей производственной практики».

Полученные по результатам государственных инспектирований документы — лицензия на осуществление производства лекарственных средств № 00079-ЛС от 15.04.2016 г. и заключения Минпромторга РФ о соответствии требованиям стандарта GMP (№GMP-0006-000006/15 и №GMP-0006-000007/15) — подтверждают, что производственная деятельность компании «ВЕРТЕКС» осуществляется в соответствии с Приказом №916 «Правила организации производства и контроля качества лекарственных средств» и свидетельствуют о высоком уровне организации производства и функционировании системы управления качеством, а также эффективности и безопасности продукции, выпускаемой компанией.

gmpnews