«Озон Фарм» делает ставку на международные стандарты качества

Самарская область на протяжении многих лет остается промышленным центром, дающим всей России автомобили, ракеты, продукцию большой химии. Фармацевтика в системообразующие отрасли региона не входит, и в самой губернии немногие знают, что здесь находится завод «Озон», входящий в пятерку ведущих отечественных фармкомпаний по объему продаж.

Предприятие работает в городе Жигулевске с 2003 года. Успешное продвижение на российском рынке дало учредителям повод задуматься о расширении производства. Решение оформилось как раз тогда, когда главный инвестиционный проект региона – особая экономическая зона «Тольятти» – вплотную приблизился к своему открытию. Льготы и преференции, которые предоставляет эта площадка резидентам, определили расположение будущего завода «Озон Фарм». Немаловажную роль сыграли и трудовые ресурсы: Тольятти – крупный город, где вузы целенаправленно готовят специалистов для большой химии, которых легко переквалифицировать под нужды фармкомпании.

Специалистов с технологическим образованием, особенно в фармацевтике, найти очень сложно, — говорит директор «Озон Фарм» Дилшод Абдурасулов. – Поэтому мы, например, сотрудничаем с вузами. Из ТГУ пришло сразу пять человек с достаточно хорошим уровнем подготовки. Главное, что у нас уже отлажена система обучения, как внутреннего, так и внешнего.

Все новые сотрудники «Озона» проходят внутреннее обучение, изучают документацию и сдают экзамен. Уровень образования кандидата зависит от требований к должности. Для ряда позиций, в том числе в производстве лекарств, профильная подготовка не обязательна. Но если сотрудник хочет продвигаться по карьерной лестнице, это только приветствуется. В зависимости от профиля деятельности его могут направить в самарский медицинский вуз или учреждения других направлений в Тольятти и Самаре.

Сегодня на жигулевском заводе работает больше тысячи человек. Порядка 20% каждый день ездят на работу с противоположного берега Волги – из Тольятти. Часть из них перейдет на новое производство в ОЭЗ. Набирать остальных сотрудников будут тоже в автограде. Жигулевцы помогут только на этапе запуска – не все осилят ежедневные поездки по 40 километров в одну сторону. Всего на «Озон Фарм» будут трудиться около 250 сотрудников. Помимо рабочих производственных участков, на новое предприятие будут набирать инженеров-электронщиков, которые будут следить за оборудованием, электриков, специалистов по обслуживанию систем кондиционирования и вентиляции. Понадобятся мастера участков – на эту должность возьмут тех, кто уже имеет опыт работы мастером в производстве. Для претендентов на вакансии инженеров контроля качества обязательным будет образование, близкое по профилю – медицинское, химическое.

На нашем предприятии в ОЭЗ «Тольятти» будет совершенно новое европейское оборудование, аналогов которого нет в Жигулевске. Инженерное оборудование уже практически все пришло, технологическое отгружается из Германии. Часть нашего нынешнего ассортимента полностью будет производиться на нем, — рассказывает Дилшод Абдурасулов. – Что касается уровня производства, то мы делаем ставку на соответствие требованиям GMP. Это позволит также привлекать партнеров, в том числе иностранных, для контрактного производства. Например, компания хочет выпускать в России свои препараты. Ее представители приезжают на завод с аудитом, и если производство соответствует международным требованиям, то делается заказ. У нас уже была такая практика с российскими партнерами, для которых мы производили допамин, метформин, редуксин и другие препараты.

Сейчас «Озон» производит порядка 150 наименований лекарственных средств в таблетках, капсулах, порошках, ампулах. Это в разы больше, чем предлагают немногочисленные фармпроизводители в Самарской области. Хотя объем производства говорит сам за себя – в феврале продажи составили без малого 600 млн рублей. Основной поток продукции через оптовых дистрибьюторов идет в столицу и крупные города, хотя в тольяттинских и жигулевских аптеках препараты под брендом «Озон» также можно встретить, причем ценник на них, как правило, выгодно отличается от более раскрученных аналогов.

Мы ориентируемся на потребителей с разным уровнем достатка и стремимся к снижению цен за счет оптимизации производства, сокращения издержек, формирования оптимального графика производства. К слову, зарплата инженеров, отвечающих за оборудование, напрямую зависит от количества простоев техники. При этом высокого качества продукции мы добиваемся за счет постоянного обучения, повышения квалификации персонала – сотрудники ездят на курсы GMP в Москву и другие крупные города. Обязателен регулярный аудит производства, в том числе международный, на соответствие всем требованиям GMP. Отдельное внимание уделяется работе с поставщиками сырья, которое приходит как из России, так и из-за рубежа. При несоответствии качеству отказываемся от отдельных поставщиков, даже если они предлагают выгодные цены.

Большая часть лекарств, которые производит сегодня российский фармпром – дженерики. «Озон» – не исключение. На заводе, например, можно встретить коробки, на которых промаркированы знакомые многим названия – бромгексин, ацикловир, анальгин. Эти и другие лекарства изготавливаются по уже известным стандартизированным формулам, и задача фармкомпании – воспроизвести их с высокой точностью, не допустив отклонений, а значит, возможных побочных эффектов при приеме лекарств. В «Озоне» над этим трудится научно-исследовательский центр, который также располагается в Жигулевске. Здесь разрабатываются технологии производства новых препаратов, проводятся испытания, подтверждающие, что лекарство соответствует оригиналу.

Новый завод «Озон Фарм» сегодня находится в высокой степени готовности. Осенью планируется закончить строительство, благоустроить территорию. Останутся внутренние работы – отделка, прокладка инженерных сетей. К концу года будет выпущена первая таблетка. Это предприятие станет первым фармпроизводством в ОЭЗ «Тольятти».

gmpnews