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«Озон Фарм» делает ставку на международные стандарты качества

Самарская область на протяжении многих лет остается промышленным центром, дающим всей России автомобили, ракеты, продукцию большой химии. Фармацевтика в системообразующие отрасли региона не входит, и в самой губернии немногие знают, что здесь находится завод «Озон», входящий в пятерку ведущих отечественных фармкомпаний по объему продаж.

Предприятие работает в городе Жигулевске с 2003 года. Успешное продвижение на российском рынке дало учредителям повод задуматься о расширении производства. Решение оформилось как раз тогда, когда главный инвестиционный проект региона – особая экономическая зона «Тольятти» – вплотную приблизился к своему открытию. Льготы и преференции, которые предоставляет эта площадка резидентам, определили расположение будущего завода «Озон Фарм». Немаловажную роль сыграли и трудовые ресурсы: Тольятти – крупный город, где вузы целенаправленно готовят специалистов для большой химии, которых легко переквалифицировать под нужды фармкомпании.

«Озон Фарм». Мойка оборудования

Специалистов с технологическим образованием, особенно в фармацевтике, найти очень сложно, — говорит директор «Озон Фарм» Дилшод Абдурасулов. – Поэтому мы, например, сотрудничаем с вузами. Из ТГУ пришло сразу пять человек с достаточно хорошим уровнем подготовки. Главное, что у нас уже отлажена система обучения, как внутреннего, так и внешнего.

Все новые сотрудники «Озона» проходят внутреннее обучение, изучают документацию и сдают экзамен. Уровень образования кандидата зависит от требований к должности. Для ряда позиций, в том числе в производстве лекарств, профильная подготовка не обязательна. Но если сотрудник хочет продвигаться по карьерной лестнице, это только приветствуется. В зависимости от профиля деятельности его могут направить в самарский медицинский вуз или учреждения других направлений в Тольятти и Самаре.

Сегодня на жигулевском заводе работает больше тысячи человек. Порядка 20% каждый день ездят на работу с противоположного берега Волги – из Тольятти. Часть из них перейдет на новое производство в ОЭЗ. Набирать остальных сотрудников будут тоже в автограде. Жигулевцы помогут только на этапе запуска – не все осилят ежедневные поездки по 40 километров в одну сторону. Всего на «Озон Фарм» будут трудиться около 250 сотрудников. Помимо рабочих производственных участков, на новое предприятие будут набирать инженеров-электронщиков, которые будут следить за оборудованием, электриков, специалистов по обслуживанию систем кондиционирования и вентиляции. Понадобятся мастера участков – на эту должность возьмут тех, кто уже имеет опыт работы мастером в производстве. Для претендентов на вакансии инженеров контроля качества обязательным будет образование, близкое по профилю – медицинское, химическое.

«Озон Фарм». Заполнение документации

На нашем предприятии в ОЭЗ «Тольятти» будет совершенно новое европейское оборудование, аналогов которого нет в Жигулевске. Инженерное оборудование уже практически все пришло, технологическое отгружается из Германии. Часть нашего нынешнего ассортимента полностью будет производиться на нем, — рассказывает Дилшод Абдурасулов. – Что касается уровня производства, то мы делаем ставку на соответствие требованиям GMP. Это позволит также привлекать партнеров, в том числе иностранных, для контрактного производства. Например, компания хочет выпускать в России свои препараты. Ее представители приезжают на завод с аудитом, и если производство соответствует международным требованиям, то делается заказ. У нас уже была такая практика с российскими партнерами, для которых мы производили допамин, метформин, редуксин и другие препараты.

Сейчас «Озон» производит порядка 150 наименований лекарственных средств в таблетках, капсулах, порошках, ампулах. Это в разы больше, чем предлагают немногочисленные фармпроизводители в Самарской области. Хотя объем производства говорит сам за себя – в феврале продажи составили без малого 600 млн рублей. Основной поток продукции через оптовых дистрибьюторов идет в столицу и крупные города, хотя в тольяттинских и жигулевских аптеках препараты под брендом «Озон» также можно встретить, причем ценник на них, как правило, выгодно отличается от более раскрученных аналогов.

«Озон Фарм». Оборудование для наполнения туб ожидает мойки после использования

Мы ориентируемся на потребителей с разным уровнем достатка и стремимся к снижению цен за счет оптимизации производства, сокращения издержек, формирования оптимального графика производства. К слову, зарплата инженеров, отвечающих за оборудование, напрямую зависит от количества простоев техники. При этом высокого качества продукции мы добиваемся за счет постоянного обучения, повышения квалификации персонала – сотрудники ездят на курсы GMP в Москву и другие крупные города. Обязателен регулярный аудит производства, в том числе международный, на соответствие всем требованиям GMP. Отдельное внимание уделяется работе с поставщиками сырья, которое приходит как из России, так и из-за рубежа. При несоответствии качеству отказываемся от отдельных поставщиков, даже если они предлагают выгодные цены.

Большая часть лекарств, которые производит сегодня российский фармпром – дженерики. «Озон» – не исключение. На заводе, например, можно встретить коробки, на которых промаркированы знакомые многим названия – бромгексин, ацикловир, анальгин. Эти и другие лекарства изготавливаются по уже известным стандартизированным формулам, и задача фармкомпании – воспроизвести их с высокой точностью, не допустив отклонений, а значит, возможных побочных эффектов при приеме лекарств. В «Озоне» над этим трудится научно-исследовательский центр, который также располагается в Жигулевске. Здесь разрабатываются технологии производства новых препаратов, проводятся испытания, подтверждающие, что лекарство соответствует оригиналу.

Новый завод «Озон Фарм» сегодня находится в высокой степени готовности. Осенью планируется закончить строительство, благоустроить территорию. Останутся внутренние работы – отделка, прокладка инженерных сетей. К концу года будет выпущена первая таблетка. Это предприятие станет первым фармпроизводством в ОЭЗ «Тольятти».

gmpnews

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Август 3, 2016 | Просмотров: 267

1 комментарий«Озон Фарм» делает ставку на международные стандарты качества

  • Doguilev
    05.08.2016 at 05:52

    Удачи в благих намерениях! Может и не получиться как всегда.