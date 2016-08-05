Сотрудники ФГБУ «НЦЭСМП» проходят международные тестирования для подтверждения квалификации

С 2010 года сотрудники ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Минздрава России (ФГБУ «НЦЭСМП») прошли 19 международных профессиональных тестирований, 2 из которых – в первом полугодии 2016 года.

Тестирование проводят провайдеры – лидеры международного рынка проверок квалификации фармлабораторий: EDQM (Европейский директорат по качеству лекарственных средств и здравоохранению Совета Европы), компанией LGC Standards и «Украинским научным фармакопейным центром качества лекарственных средств».

В 2016 году ФГБУ участвовало в 2-х раундах профессионального тестирования EDQM по волюметрическому титрованию и потере в массе при высушивании. В предшествующие годы – в тестированиях по газовой хроматографии, температуре плавления, бактериальным эндотоксинам, распределению молекул по размерам иммуноглобулина человека, идентификации кислоты аскорбиновой, идентификации и низкоуровневому подсчету микроорганизмов, ВЭЖХ и другим направлениям.

До конца 2016 года планируется участие еще в 3-х раундах тестирования EDQM по количественному определению методом ВЭЖХ, спектрофометрии в УФ – видимой в областях спектра, Anti-D антителам в иммуноглобулине человека.

Регулярное участие в профессиональных тестированиях – одно из условий государственной аккредитации лабораторий и требование ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.

«Фармацевтический вестник»