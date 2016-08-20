ФАС выявила картельный сговор более чем на 700 аукционах по поставке лекарств

Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) выявила признаки потенциального картельного сговора при проведении более чем 700 аукционов на поставку медизделий и лекарств. В сговорах на торгах подозреваются семь компаний: АО «Компания «Интермедсервис», ООО «Сервис-Фарм», ООО «Компания Интермедсервис Фарма», а также ООО «Росмедкомплект», ООО «Эталон-Трейдинг», ООО «Маркет Фарм», ООО «ПИК», ранее признанные виновными в совершении аналогичного правонарушения.

Как сообщили корреспонденту Vademecum в антимонопольной службе, компаниям грозит штраф в размере от 10% до 50% начальной стоимости предмета торгов, которая составила около 1,5 млрд рублей.

По словам ведомства, в ходе аукционов или вовсе не было снижения начальной максимальной цены контракта, или оно было незначительным (0,5–2%).

Антимонопольный орган заподозрил компании в сговоре в сентябре 2015 года. Сотрудники УФАС по Карелии установили, что ООО «Росмедкомплект», ООО «Маркет Фарм», ООО «ПИК», ООО «Эталон-Трейдинг» неоднократно вступали в картельный сговор при поставках медоборудования и лекарств. Целью договоренностей было не допустить значительного снижения начальной стоимости контракта на аукционах. В 2013–2015 годах компании участвовали в 38 аукционах на поставку медицинского оборудования и лекарств, общая сумма начальных контрактов этих тендеров составляет более 85 млн рублей.

Две фирмы – ООО «Росмедкомплект» и ООО «Эталон-Трейдинг» – оштрафованы на общую сумму более 17,32 млн рублей. При этом столичное ООО «Росмедкомплект» выплатит 12,0 млн рублей штрафа, а подмосковное ООО «Эталон-Трейдинг» – 4,4 млн рублей. В отношении двух других участников возбуждены административные дела.

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