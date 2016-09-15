На Урале разработали титановые имплантаты, которые на 40% дешевле зарубежных

Специалисты из Уральского государственного медицинского университета (УГМУ), Уральского федерального университета (УрФУ) и ОКБ «Новатор» разработали титановые имплантаты для травматологии и ортопедии, которые на 30–40% дешевле зарубежных аналогов.

«Мы разработали новые титановые имплантаты для травматологии и ортопедии, которые по себестоимости производства на 30–40% дешевле импортных аналогов. В данном случае используется новый подход к производству, то есть большее внимание уделяется титану, его модуль упругости [способность воспринимать нагрузки без разрушения. – Vademecum] приближен к модулю упругости кости», – рассказал аспирант кафедры травматологии и ортопедии УГМУ Федор Зверев.

По его словам, ученые намерены и дальше совершенствовать технологию, чтобы характеристики титановых имплантатов были максимально схожи со свойствами кости.

«Для российских травматологов разработка имплантатов из титана – новое направление, которое получило свое развитие в последний год. Уже выпущено и опробовано порядка 35 титановых стержней-имплантатов. Эта партия успешно прошла клинические испытания, стержни были установлены пожилым людям, страдающим остеопорозом. В результате лечения они вновь смогли свободно двигаться и выполнять физические упражнения», – пояснил Зверев.

Он также отметил, что использование разработанных имплантатов позволит сократить количество повторных операций у пациентов. «На данный момент до 20% пациентов приходят на повторные операции в связи со сдвигом имплантата, так как стержень выходит за границы кости, что лишает человека способности к передвижению», – рассказал аспирант.

В декабре 2015 года ученые Томского политехнического университета создали 3D-принтер и разработали биосплавы на основе титана и ниобия, что позволило им печатать имплантаты под каждого отдельного пациента. Через несколько дней титановый эндопротез тазобедренного сустава, изготовленный с помощью этого принтера, был успешно имплантирован пациентке.

Источник: ТАСС

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