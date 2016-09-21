Вступили в силу изменения в порядок выдачи сертификатов СТ-1

Подготовленный на основе предложений Ассоциации Российских фармацевтических производителей Приказ о внесении изменений в положения о порядке оформления и выдачи сертификатов о стране происхождения товара СТ-1 подписан Президентом ТПП РФ 19 сентября.
АРФП неоднократно заявляла о необходимости корректировки действующих приказов с целью упрощения процедуры выдачи и последующего применения сертификата СТ-1. Внесенные изменения в полной мере учитывают пожелания фармкомпаний-членов Ассоциации об упрощении процедуры выдачи сертификатов и оптимизации затрат на ее проведение.Долгожданные поправки, внесенные в приказы № 93 и 94, включают в себя продление срока действия сертификата до одного года, возможность выдачи сертификата на упакованные на территории РФ лекарства до 31 декабря 2016 года, исключение нотариальных документов из перечня необходимых к предоставлению и исключение требования выезда экспертов на производственные площадки.
«Любой новый механизм должен “притереться и вработаться”. Это же происходит и с реализацией новых процедур закупок, регулируемых Постановлением Правительства №1289. Собрав и проанализировав основные проблемные и системные вопросы, возникающие при выдаче и использовании сертификатов СТ-1 территориальными ТПП, мы обратились в ТПП РФ с предложением о внесении изменений в действующий Приказ. В профильных Департаментах палаты было найдено согласие по большинству предложенных поправок. Результатом работы стал Приказ о внесении изменений в положения о порядке оформления и выдачи сертификатов СТ-1, который мы однозначно приветствуем и благодарим коллег за продуктивную работу и ответственный подход», — рассказал Генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев.
Данные меры позволят упростить процедуру получения сертификатов для компаний и приведут к единообразному толкованию положений постановления территориальными ТПП, надеются производители.
Вопросы, связанные с новым порядком оформления и выдачи сертификатов, будут подробно обсуждаться в рамках IV Партнеринга «лекарства России – к междисципоинарному диалогу», который пройдет в Казани 22 сентября.
Подготовлено пресс-службой АРФП
Аяяй, уважаемый Виктор Александрович Дмитриев, как нехорошо присваивать себе чужую работу! Всем участвовавшим в изменении приказов ТПП России, касающихся проблем получения и выдачи сертификатов СТ-1 известно, что первым эту проблему озвучила Ассоциация производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий (АПФ) на совещании у заместителя министра С.А.Цыба. Затем Ассоциация АПФ совместно с СПФО (Титовой Л.В.) обратились с письмом в адрес заместителя министра С.А.Цыба и в течение полугода работала при содействии Минпромторга России с ТПП России, чтобы поправки в приказы были приняты. Так что производители должны знать, что долгожданные поправки в приказы №№93 и 94 приняты без участия АРФП.
Председатель Координационного совета Ассоциации АПФ Н.К.Дараган