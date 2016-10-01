Ликвидирована самая крупная в мире фабрика по производству поддельных стероидов

Полиция Польши ликвидировала крупнейшую в мире фабрику по производству поддельных стероидов и лекарств для потенции. По данным Главного следственного управления полиции Польши, по подозрению в организации и участии в деятельности преступной группировки по производству и обороту поддельных медикаментов задержаны 14 человек.

«Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали первую в Европе и крупнейшую в мире нелегальную фабрику фармацевтических товаров и преступную группу, занимавшуюся производством и оборотом стероидов и лекарств, повышающих потенцию», – сообщили в пресс-службе управления.

Фабрика работала в окрестностях города Быдгощ на складах, взятых в аренду. В ходе операции правоохранительные органы обнаружили 430 тысяч ампул и капсул со стероидами и 100 тысяч таблеток для повышения потенции на сумму свыше 17 млн злотых ($4,5 млн). Кроме того, полицейские изъяли 48 машин для производства лекарств, а также другие устройства на общую сумму 4 млн злотых (почти $1 млн).

Товар распространялся в основном через интернет. «Из-за условий производства и различий в составе продукция несет опасность для жизни и здоровья покупателей», – пояснили в пресс-службе.

Было установлено, что необходимые ингредиенты нелегально поставлялись на фабрику из Китая через Грецию, Великобританию и Румынию.

Борьба с нелегальным производством лекарств и медизделий ведется и в России. Так, в конце августа 2016 года сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга обнаружили нелегальную фабрику по выпуску медизделий.

Источник: Policja.pl

vademec