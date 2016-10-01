От соблюдения требований GEP напрямую зависит соответствие производства GMP стандартам Технологии МЗМО признаны на мировом уровне » Объявляется набор специалистов в Отдел инспектирования производства ЛС Федеральное бюджетное учреждение «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» объявляет набор специалистов в Отдел инспектирования производства лекарственных средств.



Требования к кандидату: Высшее образование по одной из таких специальностей, как биология, биотехнология, клиническая медицина, радиационная, химическая и биологическая защита, фармация, фундаментальная медицина, химическая технология и химия.

Опыт работы от 5-ти лет в области производства и/или контроля, области качества.

Знание правил надлежащей производственной практики; системы обращения лекарственных средств. Правил GMP (GxP), (EC, FDA, WHO).

Знание и практический опыт валидации и квалификации технологического и лабораторного оборудования, инженерных систем, чистых сред и помещений, валидации стерильного производства, в том числе асептических процессов, компьютеризированных систем.

Знание иностранных языков (желательно). Основные должностные обязанности: Проведение выездных инспекционных проверок производителей готовых лекарственных форм, производителей АФИ, производство которых осуществляется за пределами РФ (иностранные производители) на соответствие требований Правил надлежащей производственной практики.

Экспертиза документации фармацевтической системы качества, системы менеджмента качества. Подготовке отчетов по результатам инспекции. Участие в подготовке разделов руководящей документации СМК отдела.

Написание разделов руководящей документации СМК отдела, участие в самоинспекциях.

Участие в обучении, конференциях, семинарах, тренингах.

Готовность к частым служебным командировкам (в том числе за рубеж). В перспективе работник пройдет профессиональную переподготовку и получит диплом, предоставляющий право на ведение профессиональной деятельности в области Правил организации производства и контроля качества лекарственных средств. Мы гарантируем интересную, перспективную работу и достойную заработную плату. Возможна компенсация проживания для соискателей из других регионов России. Пожалуйста, направляйте резюме на почту info@gilsinp.ru с пометкой «Кандидат»

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