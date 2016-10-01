Объявляется набор специалистов в Отдел инспектирования производства ЛС

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» объявляет набор специалистов в Отдел инспектирования производства лекарственных средств.
Требования к кандидату:
- Высшее образование по одной из таких специальностей, как биология, биотехнология, клиническая медицина, радиационная, химическая и биологическая защита, фармация, фундаментальная медицина, химическая технология и химия.
- Опыт работы от 5-ти лет в области производства и/или контроля, области качества.
- Знание правил надлежащей производственной практики; системы обращения лекарственных средств. Правил GMP (GxP), (EC, FDA, WHO).
- Знание и практический опыт валидации и квалификации технологического и лабораторного оборудования, инженерных систем, чистых сред и помещений, валидации стерильного производства, в том числе асептических процессов, компьютеризированных систем.
- Знание иностранных языков (желательно).
Основные должностные обязанности:
- Проведение выездных инспекционных проверок производителей готовых лекарственных форм, производителей АФИ, производство которых осуществляется за пределами РФ (иностранные производители) на соответствие требований Правил надлежащей производственной практики.
- Экспертиза документации фармацевтической системы качества, системы менеджмента качества. Подготовке отчетов по результатам инспекции. Участие в подготовке разделов руководящей документации СМК отдела.
- Написание разделов руководящей документации СМК отдела, участие в самоинспекциях.
- Участие в обучении, конференциях, семинарах, тренингах.
- Готовность к частым служебным командировкам (в том числе за рубеж).
В перспективе работник пройдет профессиональную переподготовку и получит диплом, предоставляющий право на ведение профессиональной деятельности в области Правил организации производства и контроля качества лекарственных средств.
Мы гарантируем интересную, перспективную работу и достойную заработную плату.
Возможна компенсация проживания для соискателей из других регионов России.
Пожалуйста, направляйте резюме на почту info@gilsinp.ru с пометкой «Кандидат»
Телефон: +7 (495) 912-40-46
Поздравляю! Предлагал даже сам поработать на 10% или до 1/4 ставки/нагрузки как максимум (это чтобы другие аудиторские работы не забывать).