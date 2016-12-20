Новости по RSS

Новости по RSS
«  
  »

Предлагаются изменения в Положение о закупках лекарств по программе «7 нозологий»

 | 

1 балл2 балла3 балла4 балла5 баллов (Оцените!)
 Loading ... Loading ... | Печать Печать | Отправить на E-mail Отправить на E-mail

Правительство РФ предлагает внести изменения в Положение о закупках лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей.

Как указано в проекте документаПравительство Российской Федерации постановляет внести в Положение о закупках лекарственных препаратов… следующие изменения: В пункте 2 после слова: «фармацевтическую» дополнить словами «или медицинскую».

Общественное обсуждение проекта документа продлится до 2 января 2017 года.

gmpnews

20.12.2016 | Метки: | Категория: Новости | 56 просм.

Комментировать