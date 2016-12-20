Предлагаются изменения в Положение о закупках лекарств по программе «7 нозологий»

Правительство РФ предлагает внести изменения в Положение о закупках лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей.

Как указано в проекте документа, Правительство Российской Федерации постановляет внести в Положение о закупках лекарственных препаратов… следующие изменения: В пункте 2 после слова: «фармацевтическую» дополнить словами «или медицинскую».

Общественное обсуждение проекта документа продлится до 2 января 2017 года.

gmpnews