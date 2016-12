FDA одобрило препарат Авастин компании «Рош» в комбинации с химиотерапией Предлагаются изменения в Положение о закупках лекарств по программе «7 нозологий» » «МираксБиоФарма» построит завод по производству нестерильных ЛС и субстанций 19 декабря состоялось подписание соглашения о намерениях между Правительством Калужской области и ЗАО «МираксБиоФарма» в сфере реализации инвестиционного проекта строительства завода по производству нестерильных лекарственных средств и субстанций на территории региона. Подписи под соответствующим документом поставили: губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и президент компании «МираксБиоФарма» Михаил Пальцев. Как сообщает пресс-служба «Агентства инновационного развития — центр кластерного развития Калужской области» (АИРКО), в рамках соглашения достигнута предварительная договоренность о строительстве нового предприятия на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Калуга». Компанией был выбран участок ОЭЗ площадью 6,8 га, расположенный в Боровском районе. Объем инвестиций составит порядка 3 млрд рублей, количество создаваемых рабочих мест – около 480. На предприятии будут производиться фармацевтические субстанции и готовые лекарственные средства для решения проблем в области женского и мужского репродуктивного здоровья и онкопрофилактики. Компания является разработчиком и производителем инновационных негормональных препаратов, используемых в комплексной терапии мастопатии, миомы матки, папилломавирусной инфекции, а также для профилактики рака молочной железы и яичников, рака шейки матки и других заболеваний. Продукция производится по стандартам GMP. Рынки сбыта – территория РФ и страны таможенного союза. ЗАО «МираксБиоФарма» – современная компания новой генерации российских производителей, строящих свой бизнес в соответствии с передовыми тенденциями развития фармацевтического рынка и отвечающих современным стандартам качества и менеджмента. Михаил Пальцев: «Наш проект – это не только производственный комплекс с полным циклом производства лекарственных средств, но и часть холдинга, с собственным отделом разработок и внедрения, медицинским отделом, отделом продвижения и маркетинга. На новом предприятии будет создана уникальный научно – производственный комплекс по разработкам и внедрению современных препаратов, в том числе не имеющих аналогов. Мы рассчитываем, что наши производственные возможности составят более 1 млрд единиц готовой продукции в год». В свою очередь, Анатолий Артамонов подчеркнул, что в состав калужского фармкластера прибыл новый участник. «Российский фармпроект будет способствовать привлечению в Калужскую область новых технологий и компетенций», – прокомментировал Анатолий Артамонов. Фармацевтические предприятия региона выпускают порядка 139 наименований продукции, в перспективном освоении – несколько десятков. Более 80% продукции кластера – готовые лекарственные средства, 19 млрд рублей – объем произведенной в 2015 году продукции. В октябре этого года калужский фармкластер стал участником приоритетного проекта Минэкономразвития России «Развитие инновационных кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня». ———————————————————— Кластер «Фармацевтика, биотехнологии и биомедицина» Калужской области сформирован в 2011 году. В 2012 году юридически оформлен в виде Некоммерческого партнерства «Калужский фармацевтический кластер» (НК «КФК»). Отраслевая специализация – проведение доклинических и клинических исследований, разработка, синтез и внедрение в производство фармсубстанций и радиофармпрепаратов, промышленное производство ГЛС и фармацевтических субстанций, инфузионных растворов и парентерального питания. Калужский фармкластер объединяет крупнейшие международные и российские фармконцерны («Хемофарм», «АстраЗенека», «Ниармедик» «НовоНордиск», «ШТАДА СиАйЭс», «БерлинХеми/Менарини»), средние и малые инновационные компании, ведущие научно-исследовательские и образовательные центры — всего более 60 участников. Калужский фармацевтический кластер ставит перед собой стратегическую цель быть в тройке крупнейших фармацевтических кластеров России по доле рынка. Согласно прогнозам, к 2020 году эта доля достигнет 10-12%. По итогам экспертизы проведенной в 2015 году Европейским Секретариатом Кластерного Анализа (ESCA) среди 750 кластеров, только 5 российских кластеров получили бронзовый сертификат Cluster Excellence, среди них — калужский фармкластер удостоен высшего рейтинга в группе Health and medical science. Оценка деятельности проводилась в сравнении с 19 ведущими европейскими кластерами соответствующего профиля. В начале ноября в рамках партнеринг-форума Meet in Italy for Life Sciences было подписано соглашение о сотрудничестве между калужским фармкластером и одним из крупнейших в Италии кластером C.H.I.C.O. (Cluster of Health, Innovation and Community). Предполагается взаимодействие по ряду приоритетных для фармкластеров направлений – обмен опытом в научно-исследовательской сфере, участие в совместных проектах, разработка технологии и производство оригинальных фармацевтических субстанций. gmpnews

