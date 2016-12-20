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Руководитель онконаправления AstraZeneca возглавит французскую Innate Pharma

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Глава онкологического направления шведско-французской фармацевтической компании AstraZeneca Мондер Махджуби займет пост исполнительного директора французской Innate Pharma с 30 декабря 2016 г., сообщает Reuters. Он сменит Эрве Брейли, который станет председателем Наблюдательного совета французской компании.

Как заявили в AstraZeneca, преемник Мондера Махджуби будет назван в ближайшее время.

Базовая зарплата Мондер Махджуби во французской компании составит 470 тыс. евро (490 тыс. долл.). Кроме этого, он будет получать премиальные наличными и акциями в зависимости от выполнения поставленных задач.

Илья Дугин
«Фармацевтический вестник»

20.12.2016 | Метки: | Категория: Новости | 12 просм.

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