Руководитель онконаправления AstraZeneca возглавит французскую Innate Pharma

Глава онкологического направления шведско-французской фармацевтической компании AstraZeneca Мондер Махджуби займет пост исполнительного директора французской Innate Pharma с 30 декабря 2016 г., сообщает Reuters. Он сменит Эрве Брейли, который станет председателем Наблюдательного совета французской компании.
Как заявили в AstraZeneca, преемник Мондера Махджуби будет назван в ближайшее время.
Базовая зарплата Мондер Махджуби во французской компании составит 470 тыс. евро (490 тыс. долл.). Кроме этого, он будет получать премиальные наличными и акциями в зависимости от выполнения поставленных задач.
Илья Дугин
«Фармацевтический вестник»
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