Gedeon Richter временно отозвала заявку на биосимиляр pegfilgrastim в Европе FDA оправдала варениклин » Руководитель онконаправления AstraZeneca возглавит французскую Innate Pharma Глава онкологического направления шведско-французской фармацевтической компании AstraZeneca Мондер Махджуби займет пост исполнительного директора французской Innate Pharma с 30 декабря 2016 г., сообщает Reuters. Он сменит Эрве Брейли, который станет председателем Наблюдательного совета французской компании. Как заявили в AstraZeneca, преемник Мондера Махджуби будет назван в ближайшее время. Базовая зарплата Мондер Махджуби во французской компании составит 470 тыс. евро (490 тыс. долл.). Кроме этого, он будет получать премиальные наличными и акциями в зависимости от выполнения поставленных задач. Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»

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