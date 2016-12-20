Gedeon Richter временно отозвала заявку на биосимиляр pegfilgrastim в Европе

Венгерская фармацевтическая компания Gedeon Richter отозвала заявку на биосимиляр pegfilgrastim в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), сообщает агентство Reuters. Такое решение компания приняла из-за возможной негативной оценки препарата.

В документе, направленном в Будапештскую фондовую биржу, Gedeon Richter отметила, что в ходе ноябрьской встречи Комитет по лекарственным препаратам для человека (CHMP) указал компании на то, что предоставленные данные не позволяют дать положительное заключение о соотношении пользы и рисков биосимиляра.

Между тем, в компании заявили, что клинические исследования и регуляторный процесс по pegfilgrastim будут продолжены. Компания намерена устранить все сомнения, возникшие у CHMP.

В III квартале 2016 г. чистая прибыль Gedeon Richter увеличилась вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. на фоне роста объема продаж. Компания повысила прогноз на 2016 г.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»