В Японии цены на лекарства будут пересматриваться ежегодно

Правительство Японии планирует пересматривать цены на лекарственные препараты ежегодно, а не раз в два года как в настоящее время, сообщает Reuters со ссылкой на официальных представителей властей. Это делается в целях сокращения растущих расходов на здравоохранение.
По мнению критиков существующей системы ценообразования, она способствует удержанию высоких на лекарства в стране.
В ноябре 2016 г. власти снизили наполовину цену на противоопухолевый препарат Opdivo (Bristol Myers Squibb/ Ono Pharmaceutical), а еще раньше – на препарат для лечения гепатита C Sovaldi (Gilead Science).
Четверо членов Кабинета министров Японии, в т.ч. главный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга и министр здравоохранения, труда и социального обеспечения Ясухиса Сиодзаки примут окончательное решение в ближайшие дни.
Решение японских властей встретило критику зарубежных и местных фармпроизводителей, которые полагают, что оно негативно скажется на их доходах.
Илья Дугин
«Фармацевтический вестник»
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