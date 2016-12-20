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В Японии цены на лекарства будут пересматриваться ежегодно

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Правительство Японии планирует пересматривать цены на лекарственные препараты ежегодно, а не раз в два года как в настоящее время, сообщает Reuters со ссылкой на официальных представителей властей. Это делается в целях сокращения растущих расходов на здравоохранение.

По мнению критиков существующей системы ценообразования, она способствует удержанию высоких на лекарства в стране.

В ноябре 2016 г. власти снизили наполовину цену на противоопухолевый препарат Opdivo (Bristol Myers Squibb/ Ono Pharmaceutical), а еще раньше – на препарат для лечения гепатита C Sovaldi (Gilead Science).

Четверо членов Кабинета министров Японии, в т.ч. главный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга и министр здравоохранения, труда и социального обеспечения Ясухиса Сиодзаки примут окончательное решение в ближайшие дни.

Решение японских властей встретило критику зарубежных и местных фармпроизводителей, которые полагают, что оно негативно скажется на их доходах.

Илья Дугин
«Фармацевтический вестник»

20.12.2016 | Метки: , | Категория: Новости | 12 просм.

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