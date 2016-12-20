Аннулирован патент BMS на препарат от гепатита B

Палата по патентным спорам приняла решение об аннулировании на территории России патента на препарат Бараклюд (энтекавир) для лечения вирусного гепатита В компании Bristol-Myers Squibb (BMS), поскольку он не соответствует критерию патентоспособности «изобретательский уровень». Возражение против патента было подано фармацевтической компанией «Фармасинтез», которая в мае 2016 года зарегистрировала в России аналог препарата.

«Фармацевтический препарат по независимым пунктам 8, 12, 15, 17 и способ приготовления фармацевтической композиции по независимому пункту 18 формулы по оспариваемому патенту не соответствуют условию патентоспособности «изобретательский уровень», — говорится в сообщении на официальном сайте Федерального института промышленной собственности.

Возражение против патента было подано фармацевтической компанией «Фармасинтез», которая под торговым наименованием Элгравир зарегистрировала 20 мая 2016 года аналог Бараклюда. После аннулирования патента этот препарат также может участвовать в торгах наравне с оригинальным лекарственным средством.

В феврале 2016 года президент компании «Фармасинтез» Викрам Пуния предложил правительству ввести в России механизм принудительного лицензирования – правительство сможет лишать патентообладателей права на эксклюзивное использование «изобретения, полезной модели или промышленного образца» (в том числе лекарственного препарата или медизделия). Позднее, в сентябре 2016 года, Пуния предложил производителю инновационного лекарства от гепатита Совальди (софосбувир) – Gilead Sciences – снизить стоимость этого препарата до 50–70 тысяч рублей за курс лечения.

«Если производитель не сможет снизить цену, мы предложим предоставить добровольную лицензию отечественному производителю, например, такому, как «Фармасинтез», поскольку у компании есть технологии и разработки для производства этих препаратов по полному циклу. Если цена на препарат составит 50–70 тысяч рублей, не только Минздрав, но и сами люди смогут позволить себе приобрести курс и вылечиться за три месяца. Это огромный шаг вперед, это реальное спасение жизни и здоровья пациентов», – заявил тогда глава «Фармасинтеза».

Bristol-Myers Squibb – американская фармацевтическая компания, работающая в нескольких направлениях: лекарственные средства от онкологических заболеваний, диабета, ВИЧ, СПИДа, гепатитов и пр. Выручка компании в 2015 году составила $16,5 млрд, а чистая прибыль – $1,5 млрд.

Источник: ФИПС

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