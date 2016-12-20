В России менее 15% больных гепатитом С получают лечение

В России зарегистрировано более 1,7 млн человек с диагнозом «хронический гепатит С». Несмотря на появление инновационных высокоэффективных препаратов, из всего числа больных получают лечение менее 15%, сообщила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения России Ирина Шестакова в ходе Межведомственной конференции «Финансирование системы здравоохранения» – «ФинЗдрав 2016».

По словам Шестаковой, в мире более 150 млн человек страдают хроническим гепатитом С. У 15–30% всех пациентов может развиться цирроз печени, у 5% из них – гепатоцеллюлярная карцинома. При этом, в соответствии с целевой программой ВОЗ по борьбе с вирусными гепатитами, к 2030 году необходимо обеспечить лечением 80% больных. Однако, по словам эксперта, Россия еще очень далека от реализации намеченных целей.

Так, в России лишь 15% из 1,7 млн получают лечение инновационными высокоэффективными препаратами. Основными проблемами, по ее мнению, являются недостаточный объем финансирования, недостаточное лекарственное обеспечение, а также то, что в льготном списке до сих пор отсутствуют препараты, обеспечивающие практически стопроцентную эффективность лечения, которые совершили настоящую революцию в лечении хронического гепатита С.

«Важно понимать, что если мы говорим о гепатите С, то возможность вылечить пациента при правильно подобранной терапии составляет до 100%», – подчеркнула она.

В ходе конференции выступил руководитель Референс-центра по мониторингу за вирусными гепатитами Владимир Чуланов. По его словам, в России хроническим гепатитом С страдают предположительно от 3,5 до 4,7 млн человек. Больше всего инфицированных среди мужчин в возрасте от 30 до 39 лет.

Среди основных проблем эксперт выделил проблему дублирования извещений о выявлении вируса, отсутствие эффективных механизмов диспансерного наблюдения за больными хроническим гепатитом С, а также проблему учета исходов хронического гепатита С.

В связи с этим Чуланов подчеркнул необходимость ведения учета больных с вирусными гепатитами, обратив внимание аудитории на отсутствие единого регистра в России. Также, по его мнению, необходимо изменить подход к лечению пациентов: обеспечить ранний доступ к современной высокоэффективной терапии, увеличить долю пациентов, получивших лечение, улучшить скрининговые программы.

По итогам дискуссии было принято решение о создании рабочей группы по разработке и внедрению региональных программ по лечению хронического гепатита С, в которую войдут сотрудники Национального НИИ общественного здоровья, НИИ организации здравоохранения, кафедры организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Первого Московского медицинского университета им. И.М. Сеченова, представитель Референс-центра по вирусным гепатитам Роспотребнадзора, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава.

В июле 2016 года Ирина Шестакова в подробном интервью Vademecum рассказала о том, что в России нет не только национальной стратегии, но и даже достоверной статистики по заболеваемости гепатитом, включая хроническую форму гепатита С. Согласно данным экспертов, стоимость курса терапии находится в диапазоне от 700 тысяч до 1 млн рублей, чтобы вылечить всех, потребуется астрономическая сумма свыше 1 трлн рублей.

Между тем вирусный гепатит стал основной причиной смертей и инвалидности по всему миру, обогнав по этому показателю туберкулез, малярию и ВИЧ.

vademec