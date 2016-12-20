АРФП: сотрудничество России и Японии в сфере здравоохранения вошло в список приоритетных

Генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев поделился впечатлениями об итогах бизнес диалога между Россией и Японией в рамках официального визита Президента РФ в Японию. Сотрудничество, направленное на повышение уровня медицинского обслуживания и обеспечение долгой, качественной и здоровой жизни граждан обеих стран вошло в список 8 приоритетных направлений двухстороннего партнерства Россия-Япония. План, представленный в мае 2016 г. премьер-министром Японии С. Абэ Президенту РФ Владимиру Путину нашел поддержку у представителей бизнеса. Это подтверждается и результатами исследования Японской организации по развитию внешней торговли (ДЖЕТРО), которые были доложены на пленарном заседании в завершении бизнес-диалога.

Подписанные в ходе многочисленных встреч соглашения и меморандумы о сотрудничестве подтверждают это. Министерство здравоохранения РФ и Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии приняли Меморандум о сотрудничестве в сфере медицины и здравоохранения; с этим же японским ведомством подписало меморандум и ОАО «РЖД», обладающее самой большой ведомственной медицинской сетью в России. Бизнес-структуры, заинтересованные в более тесном сотрудничестве с японскими коллегами, также внесли свой вклад в копилку документов о взаимовыгодном партнерстве: член АРФП — компания «Р-Фарм» подписала Меморандум о приобретении японской корпорацией «Мицуи Корпорейшн» 10% акций ГК «Р-Фарм»; ЗАО «Биокад» и Ниппон Каяку Ко. Лтд. подписали протокол о намерениях по изучению экономической целесообразности совместного выведения препаратов BCD-021 и BCD-100 на рынок Японии; ЗАО «Рентгенпром» и «Тошиба Медикал Системз» заключили договор о производстве компьютерных томографов в РФ.

Кроме того, Председатель фонда «Сколково» Виктор Вексельберг заявил, что Российские и японские ученые в рамках партнерства займутся совместной разработкой лекарственных препаратов, в том числе и онкологических. Также между фондом «Сколково» и японской корпорацией FANUC был подписан договор о размещении в «Сколково» исследовательского центра.

Подписанные документы крайне актуальны для процесса локализации японскими компаниями производственных площадок в РФ, а также предполагают обмен опытом между Россией и Японией в сфере инновационного производства.

Одним из возможных направлений сотрудничества участники заседания назвали развитие медицинского туризма в приграничных территориях. Проект интересен как инвесторам, так и медицинским и фармацевтическим компаниям, у которых появится возможность приобретения опыта по применению своих препаратов и медицинских изделий в новых условиях, и возможно по новым показаниям, — рассказал Генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев.

Глава АРФП обратил внимание и на роль научно-образовательных проектов в развитии «народной дипломатии» между Россией и Японией. «Мы проводим Всероссийскую Студенческую фармацевтическую олимпиаду уже в пятый раз, и японские компании Астеллас и Такеда являются нашими постоянными партнерами. На предстоящей в январе 2017 года ВСФО планируется опробовать конкурсные задания на иностранных языках, что позволит в будущем приглашать к участию иностранных студентов, в том числе и Японских. Кроме того, студенты-победители ВСФО получат возможность стажировки в фармкомпаниях за рубежом», — подчеркнул Виктор Дмитриев.

Пресс-служба АРФП