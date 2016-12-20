«ГЕРОФАРМ» зарегистрировал новую шприц-ручку РинсаПен I

Компания «ГЕРОФАРМ» готовится к выпуску новой многоразовой шприц-ручки. Медицинское изделие уже прошло регистрацию и в ближайшее время начнет поставляться в ряд регионов России.

Сегодня шприц-ручки относятся к числу наиболее современных устройств для введения инсулина. Это обусловлено тем, что данная форма удобна в использовании и транспортировке благодаря своей функциональности и компактности.

Целью «ГЕРОФАРМ» при создании многоразовой шприц-ручки была забота о пациентах – необходимо было создать пен-инжектор, максимально удобный для введения препарата. Разработка велась совместно с компанией Ypsomed (Швейцария).

Новая шприц-ручка оснащена механизмом для легкого и удобного введения лекарственного средства. Устройство отличает интуитивно понятный способ установки дозы вращательным движением, ее корректировки в случае необходимости и активация при помощи пусковой кнопки. Важной особенностью конструкции является простота замены картриджа, увеличенное индикаторное окошко, предусмотренное для пациентов с ослабленным зрением, а также тактильная и звуковая обратная связь при установке, корректировке и введении дозы. Данные на индикаторе показывают информацию об оставшемся количестве лекарственного средства, что позволяет правильно устанавливать дозу вплоть до последней единицы.

«ГЕРОФАРМ» занимается промышленным выпуском инсулина с 2014 года. Препараты Ринсулин® Р и Ринсулин® НПХ выпускаются в различных формах выпуска – флаконах, картриджах, одноразовых шприц-ручках. В настоящее время многоразовые шприц-ручки поставляются бесплатно в регионы, где осуществляется закупка инсулинов «ГЕРОФАРМ» в картриджах.

Группа Ypsomed является ведущим разработчиком и производителем систем для инъекций и инфузий для самостоятельного введения лекарственных средств, а также специалистом в сфере лечения сахарного диабета с более чем 30-летним опытом в данной сфере. Ypsomed является проверенным деловым партнером многочисленных фармацевтических и биотехнических компаний, занимающихся поставкой шприц-ручек, автоинжекторов и систем для инфузии жидких лекарственных препаратов. Ypsomed занимается продвижением и реализацией своих продуктов под зонтичными брендами mylife™ Diabetescare напрямую пациентам, через сети аптек и клиники, и YDS Ypsomed Delivery Systems фармацевтическим компаниям. Головной офис Ypsomed, расположенный в г. Бургдорф (Швейцария), осуществляет управление производственными объектами, филиалами и дистрибьюторами компании. Группа Ypsomed насчитывает почти 1300 сотрудников.

По материалам пресс-релиза