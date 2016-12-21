Нижегородское УФАС отменило закупку лекарств на 500 млн рублей

Нижегородское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) обязало региональное Министерство здравоохранения аннулировать закупку лекарств для льготников на сумму более 500 млн рублей. Причиной отказа антимонопольной службы послужило нарушение при проведении аукциона: в один лот были объединены закупка лекарств и услуги по их поставке.
УФАС признало заказчиков электронного аукциона – региональный Минздрав и государственное казенное учреждение Нижегородской области «Центр размещения заказа Нижегородской области» – виновными в нарушении закона о контрактной системе в сфере закупок. Однако решение антимонопольной службы может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его выдачи.
Проверка проводилась по жалобе компании «Протек», поступившей в антимонопольное ведомство 9 декабря 2016 года. Позднее компания без объяснения причин решила отозвать жалобу. Однако в ведомстве сообщили, что «отзыв жалобы не является препятствием к проведению внеплановой проверки и выдаче предписания», а действия регионального Минздрава и ГКУ НО «Центр размещения заказа Нижегородской области» действительно содержат нарушения.
Кроме того, в ведомстве напомнили об аналогичной ситуации, когда в 2015 году по требованию компаний ЗАО «Р-Фарм» и ЗАО «Ф-Синтез» была проведена проверка аукциона на поставку лекарственного препарата глатирамера ацетат по программе «Семь нозологий», благодаря которой затраты федерального бюджета удалось снизить на 1,8 млрд рублей.
Источник: УФАС по Нижегородской области
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