ФАС начала аннулировать цены на дорогостоящие лекарства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала процедуру аннулирования необоснованно завышенных предельных отпускных цен на дорогостоящие препараты из программы «Семь нозологий». Первой «жертвой» стал иматиниб, зарегистрированный компанией «АрСиАй Синтез» (ныне АО «Фармасинтез-Норд»), входящей в группу «Фармасинтез».
Последняя принадлежит Викраму Пунии, известному в отрасли своими резкими высказываниями против международных фармкомпаний, завышающих цены на лекарства. По данным ФАС, цена на иматиниб от «Фармасинтеза» была завышена в 10 раз.
«Отмена касается индийского лекарственного препарата «Иматиниб». Цена на препарат оказалась завышена в России в результате предоставления заявителем недостоверных данных о ценах в стране производства – Индии. Проведя расследование, ФАС России установила, что в Индии официально зарегистрированные цены на этот препарат почти в 10 раз ниже, чем указывал заявитель», – говорится в сообщении на сайте антимонопольного ведомства.
Как следует из приложенных к сообщению документов, речь идет об иматинибе индийского производства, зарегистрированном ЗАО «АрСиАй Синтез». Эта компания входит в группу «Фармасинтез» известного иркутского бизнесмена Викрама Пунии.
Пуния одним из первых на отечественном фармрынке заговорил о необходимости введения механизма принудительного лицензирования с целью снижения стоимости лекарств. Он же предложил производителю инновационного лекарства от гепатита Совальди (софосбувир) – Gilead Sciences – снизить стоимость этого препарата в 10 раз – с 500 тысяч рублей до 50–70 тысяч рублей за курс лечения.
«Если ФАС говорит, что цены на ряд препаратов в России необоснованно завышены, значит, так оно и есть. Надо понимать, что карман у государства не резиновый, поэтому наглеть производители не должны», – говорил Пуния в интервью Vademecum в ноябре 2016 года.
Викрам Пуния не взял трубку, в пресс-службе «Фармасинтеза» корреспонденту Vademecum также не смогли оперативно предоставить комментарий относительно отмены регистрации цены на иматиниб.
В сентябре 2016 года ФАС завершила первый этап мониторинга цен на лекарства из перечня программы «Семь нозологий», сравнив их со стоимостью препаратов за рубежом. В итоге было выявлено несколько десятков препаратов, которые в нашей стране продаются дороже, чем в других странах мира. В составленный ФАС список попали 48 товарных позиций от 13 ведущих мировых производителей, включая компании Teva, Roche, Novartis, KRKA, Celgene и другие.
Антимонопольное ведомство предложило производителям этих лекарств добровольно снизить зарегистрированные цены на медикаменты, однако предложений не поступило. После того как ФАС сообщила о намерении аннулировать необоснованно завышенные цены на препараты, фармкомпании поддались и начали снижать цены добровольно.
В декабре 2016 года ведомство приступило ко второму этапу международного сравнительного анализа цен на дорогостоящие препараты для лечения ВИЧ-инфекции и гепатитов в 39 странах мира.
Источник: ФАС
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