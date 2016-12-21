Правительство усилит контроль за спиртосодержащей продукцией

Правительство России поручило Министерству внутренних дел (МВД) и Министерству финансов (Минфину) принять меры по совершенствованию контроля за оборотом спиртосодержащей продукции. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 19 декабря 2016 года.

«Минфину России (А.Г. Силуанову) принять меры по ускорению принятия законодательных актов, направленных на совершенствование контроля за оборотом спиртосодержащей продукции. МВД России (В.А. Колокольцеву) принять дополнительные меры по выявлению и пресечению незаконного оборота спиртосодержащей продукции», – говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте правительства России.

Поводом к принятию срочных мер стало массовое отравление жителей Иркутска лосьоном «Боярышник». По данным на 20 декабря, количество погибших достигло 54 человек. В больницы госпитализированы еще 28 пострадавших, 13 из которых находятся в крайне тяжелом состоянии, и надежды на то, что они выживут, практически нет. В регионе объявлен траур по погибшим.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц), которое впоследствии было передано в Главное следственное управление СК России для «проведения наиболее полного и объективного расследования».

Источник: Правительство России

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