Минэкономики обещало фармкомпаниям «консьерж-сервис»

Минэкономразвития закончило отбор участников проекта «Поддержка частных высокотехнологических компаний-лидеров». Среди победителей три фармкомпании – иркутский «Фармасинтез», «Биокад» и «Герофарм». Ведомство не обещает компаниям финансирования, зато готово создать для участников проекта механизм «консьерж-сервиса», включающий содействие в получении господдержки и работу по снижению или снятию административных барьеров.

Первый этап конкурса Минэкономразвития завершился в октябре этого года. По его итогам были отобраны 15 участников, в число которых из фармкомпаний попали «Герофарм» и «Биокад». Второй этап конкурса закончился в декабре, были отобраны еще 15 компаний, среди них оказался «Фармасинтез». Участников выбирали из числа победителей рейтинга быстрорастущих высокотехнологических компаний «ТехУспех», который ежегодно начиная с 2012-го формирует «Российская венчурная компания».

На втором этапе отбора проводились интервью «с первыми лицами компаний», на завершающем – кандидаты представляли экспертам из консалтинговых, банковских и других организаций свои планы по развитию, рассказала в письменном ответе Vademecum представитель Минэкономразвития Елена Лашкина. Она также пояснила, что «основная концепция [проекта] – создание механизма «консьерж-сервиса» для компаний, который включает консультации по мерам государственной поддержки, в том числе в институтах развития, организационное содействие в их получении, работу по снижению или снятию выявленных административных барьеров, продвижение компании на зарубежных рынках с использованием инструментов и механизмов министерства».

«Поскольку проект является абсолютно новым, говорить однозначно, что именно из предлагаемых министерством инструментов будет наиболее полезно для нас, пока преждевременно, – комментирует директор по развитию рынка «Биокада» Дмитрий Мордвинцев. – В то же время такой прямой диалог с министерством и обмен опытом с другими лидерами своих отраслей является значительным подспорьем в нашей деятельности». «Мы приятно удивились, когда узнали, что стали участниками этого проекта, – говорит представитель «Фармасинтеза» Анастасия Иванова. – В ведомстве нам объяснили, что если у нас будут возникать какие-то барьеры, например, внешнеэкономические или, наоборот, внутренние, нам будут помогать во всех вопросах».

В октябре Калужский фармацевтический кластер вошел в число 11 победителей конкурса Минэкономразвития на звание «инновационных кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня». Вместе с другими победителями он сможет претендовать на часть бюджетного финансирования, запланированного на поддержку инновационных кластеров в сумме свыше 6 млрд рублей в течение трех лет.

АО «Фармасинтез» – российская компания, основанная в 1997 году. Занимается производством лекарственных препаратов для лечения туберкулеза, ВИЧ, онкологических заболеваний, заболеваний крови. Производственные площадки «Фармасинтеза» расположены в Иркутске, Уссурийске, Тюмени. Владельцем компании является Викрам Сингх Пуния. По данным СПАРК-Интерфакс, выручка компании в 2015 году составила 6,3 млрд рублей, чистая прибыль – 294,6 млн рублей.

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