«Биокад» вложит 3 млрд рублей в завод в Санкт-Петербурге

Российская биофармацевтическая компания «Биокад» намерена вложить 3 млрд рублей в строительство завода по производству лекарств в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Об этом корреспонденту Vademecum сообщили в пресс-службе компании.

«Компания «Биокад» планирует построить второй завод в Петербурге, в Пушкинском районе. Инвестиции в проект составят 3 млрд рублей, что позволит создать около 2 тысяч новых рабочих мест», – сообщил Vademecum представитель компании. Строительство завода запланировано на 2017–2025 годы.

Ранее «Биокад» собирался продолжить свое развитие в пределах особой экономической зоны «Санкт-Петербург». На данный момент там располагается завод компании по производству лекарств и фармсубстанций и R&D-центры. Но на территории площадки «Нойдорф» участка для развития уже не хватает, а по площадке «Новоорловская» до сих пор не решены вопросы с подключением инженерных сетей, поэтому компания отказалась от варианта аренды участка на ней, рассказал «Коммерсанту» основатель и генеральный директор «Биокада» Дмитрий Морозов.

В октябре этого года на инвестфоруме в Сочи Морозов выступил с резкой критикой особой экономической зоны Санкт-Петербурга. «Сейчас я вижу, что сам механизм не работает, решения принимаются долго, земли нет. <…> Мы видим пустые лужи около нашего офиса – там нет резидентов, никого. Перестал работать тот механизм, который заряжает инвесторов приходить в зоны. Само понятие экономической зоны девальвировалось. Уже регионы, губернаторы эффективнее, чем ОЭЗ. Они предлагают для инвесторов новых условий больше, чем мы имеем в зоне», – заявил он. Другие резиденты ОЭЗ, напротив, поддерживают ее развитие.

Построить фармацевтический завод в Пушкинском районе планирует и ООО «Герофарм». В марте текущего года банк «ВТБ» выдал компании кредит в размере 1 млрд рублей для осуществления этой задачи. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 2 млрд рублей.

В 2016 году свои предприятия в Санкт-Петербурге собирались запускать компании «Орион Медик» и «Медпрофит».

«Биокад» – российская биотехнологическая компания. Препараты предназначены для лечения таких заболеваний, как рак, ВИЧ, гепатит, рассеянный склероз, и других. В 2015 году оборот компании составил более 10 млрд рублей, а общая сумма международных долгосрочных контрактов достигла $700 млн. Офисы и представительства компании расположены в США, Бразилии, Китае, Индии, Сингапуре и других странах.

vademec