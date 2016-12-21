В России не хватает средств на лекарства для детдомов

Российским детским домам не хватает средств на оплату труда персонала и закупку медикаментов, сообщил старший помощник председателя Следственного комитета России Игорь Комиссаров во ходе заседания Экспертного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка.

В ходе расследования гибели четырех воспитанников Черемховского психоневрологического интерната, скончавшихся в августе 2016 года, были выявлены факты нехватки средств на оплату работы персонала и закупку необходимых лекарств.

«Вот в детском интернате в Черемхово произошло сокращение должностей помощников воспитателей с ежемесячной зарплатой 18 тысяч рублей (с заменой) на санитарок, получающих 6–8 тысяч рублей в месяц. А работа одна и та же. Нагрузка работников выросла в три раза, зарплата при этом уменьшилась в три раза, количество врачей вообще не увеличилось, на 102 ребенка получился один педиатр», – заявил он, отметив, что большинство детей в этом учреждении являются тяжелыми инвалидами, которые нуждаются в особом питании.

Комиссаров добавил, что вместо закупки жидких лекарств, необходимых детям, которые не могут глотать, закупались таблетки, их затем толкли. При этом дешевые препараты часто приобретались на личные деньги персонала.

«Я рассказал только один случай про такой интернат, чтобы чуть-чуть настроение испортить всем, а таких (интернатов и детдомов), наверное, в России много», – предположил Комиссаров.

Первый воспитанник Черемховского интерната, заразившийся кишечной инфекцией, был госпитализирован 10 июля. По данным Следственного комитета, восьмилетний ребенок скончался 5 августа в больнице от инфекционно-токсического шока, который был вызван дизентерией. Впоследствии скончались еще четверо воспитанников интерната. Всего в больницы Иркутска и Усолья-Сибирского были госпитализированы 57 детей, а деятельность интерната была приостановлена на 30 суток. Директор заведения оказался под домашним арестом до февраля 2017 года.

Источник: ТАСС

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