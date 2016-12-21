Почему американская фармацевтика упала в обморок

Американские фармацевты в панике: Дональд Трамп назначит главой FDA одиозного Джима О’Нила. Чтобы понять причины беспокойства, надо выяснить два вопроса: какие продукты контролирует Агентство, и кто такой О’Нил. Он – управляющий директор компании Mithril Capital и член правления Seasteading Institute, а также бывший второй заместитель министра здравоохранения в администрации Джорджа Буша. Mithril Capital – инвестиционная фирма, предоставляющая капитал быстрорастущим компаниям.

Дональд Трамп собирается нанести сокрушительный удар по сложившемуся альянсу фармацевтических гигантов и инвесторов. Но стартапам это на пользу.

Деятельность Seasteading Institute нацелена на создание особых зон, расположенных в океане и не подчиняющихся ни одному из существующих правительств. За обоими проектами стоит миллиардер Питер Тиль, известный в первую очередь тем, что финансировал Paypal и Facebook. Что касается администрации Буша, профиль О’Нила в LinkedIn сообщает: его фронт работ в министерстве ограничивался написанием речей для вышестоящих лиц, а потом Джим стал советником-консультантом.

Федеральное агентство по контролю за оборотом лекарств и продуктов отвечает за качество медицинских препаратов и оборудования, диетических добавок и продуктов питания – что вполне очевидно следует из его названия. За скобками остается тот факт, что это же ведомство контролирует косметические и табачные продукты, а также играет ключевую роль в научных исследованиях, имеющих общемировое значение – в том числе в поисках лекарства от рака или гепатита С. Человек, который встанет во главе агентства, будет контролировать не просто состав таблеток и порошков в аптеках, но станет принимать решения, касающиеся огромного сегмента потребительской корзины.

Почему боятся О’Нила? Во-первых, из-за отсутствия у него профильного образования. Да-да, администрация Буша в свое время тоже закрыла на это глаза. Если Трамп выберет О’Нила, это станет первым за последние полвека прецедентом, когда во главе Федерального агентства по контролю за оборотом лекарств и продуктов встанет управленец без медицинского диплома. Под его началом будут трудиться, на минуточку, 17 тыс. человек.

Во-вторых, из-за его, мягко говоря, авангардных взглядов на индустрию здравоохранения. О’Нил поверг общественность в шок еще в 2014 году, когда выступил с эпатажным докладом на конференции, посвященной биотехнологиям омоложения.

Если суммировать взгляды неоднозначного кандидата на медицину и фармацевтику, получится примерно следующая картина.

1. Индустрия здравоохранения должна подчиняться принципам свободного нерегулируемого рынка. При отсутствии ограничений со стороны правительства лекарства сразу подешевеют. По той же логике, пациенты обязаны платить из своего кармана за органы, используемые при трансплантации.

2. Профилактика старения должна стать одной из приоритетных отраслей медицины. Инвесторам следует обратить внимание на инновации в области «отрицания возраста» и на перспективы «вечной жизни» – что, несомненно, выгодно тем, кто наладил свою жизнь настолько, чтобы войти в администрацию президента.

3. Федеральное агентство по контролю за оборотом лекарств и продуктов должно перестать регулировать деятельность компаний, которые занимаются лабораторными тестами на основе алгоритмов, без участия пациентов – например, 23andMe Inc.

4. Лекарственные препараты должны поступать в продажу, как только будет доказана их безопасность для здоровья. Эффективность заранее доказывать не надо – пусть пациенты приобретают новые препараты на свой страх и риск.

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