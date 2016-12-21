Соединенные Штаты против ценового сговора дженериковых компаний

Двадцать штатов предъявили иск к шести генерическим компаниям, обвинив их в картельном сговоре для закрепления цен на препараты. Претензии обрушились на «Тева фармасьютикал индастриз» (Teva Pharmaceutical Industries), «Майлан» (Mylan), «Херитидж фармасьютикалс» (Heritage Pharmaceuticals), «Ауробиндо фарма» (Aurobindo Pharma), «Ситрон фарма» (Citron Pharma), «Майн фарма» (Mayne Pharma). Иск обращается к фактам манипулирования стоимостью двух лекарств: противодиабетического глибенкламида (глибурида) и антибиотика доксициклин гиклат.

Впрочем, истцы полагают, что это только начало, и в дальнейшем в судебный процесс будет вовлечено гораздо больше медикаментов и производителей дженериков.

Утверждается, что руководители указанных компаний проводили совместные мероприятия, зачастую носившие увеселительный характер, на которых обсуждали вопросы ценового сговора. Во время встреч конкуренты получали доступ к бизнес-стратегиям друг друга, что позволяло им корректно распределять рынок для избежания торгового соперничества. Впоследствии стороны предпринимали шаги, чтобы скрыть тайные соглашения, удаляя электронные письма и сообщения на телефонах.

Так, например, «Херитидж», которая начала продавать доксициклин гиклат в 2013 году, договорилась с «Майлан», на тот момент единственным реализатором генерической версии этого препарата. Цель состояла в том, чтобы избежать ценовой войны, которая уменьшила бы прибыль двух компаний.

В августе Счетная палата США подготовила отчет, согласно которому более чем 300 из циркулирующих на рынке 1441 генерических лекарств повысили собственный ценник как минимум на 100% в период 2010–2015 гг.

Изображение: AP

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