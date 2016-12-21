В Австралии запрещен безрецептурный отпуск лекарств на основе кодеина

Правительство Австралии, учтя опыт других стран, запретило отпуск без рецепта лекарственных препаратов, содержащий кодеин. Решение вступит в силу с 1 февраля 2018 года, пишет The Guardian.

В настоящее время безрецептурный отпуск кодеиносодержащих лекарственных препаратов запрещен в США, большинстве стран ЕС, Гонконге, Японии, ЮАР, а также в России.

Согласно официальным данным, использование наркотических обезболивающих, таких как кодеин, морфин и оксикодон, выросло в Австралии в 4 раза за последние 10 лет. При этом показатель летальных исходов поднялся более чем в два раза с 2000 по 2009 год: с 3,5 до 8,7 смертей на 1 млн населения. Авторы работы, опубликованнойв Медицинском журнале Австралии, отметили, что ежегодно количество смертей от злоупотребления кодеином вырастало на 9,3%.

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