Дмитрий Медведев: не менее пяти российских компаний мединдустрии должны к 2035 г. стать глобальными лидерами отрасли

К 2035 году не менее пяти российских компаний медицинской индустрии должны войти в число глобальных компаний— лидеров отрасли, заявил председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания Президиума Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию.

Мероприятие прошло 20 декабря в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова в Москве.

В заседании принимали участие: заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, министр образования Ольга Васильева, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр РФ Михаил Абызов, представители профильных компаний и научного сообщества.

Премьер отметил, что на сегодняшний день значительный объем медицинской техники уже производится в стране.

«Использование новых методов лечения ставит перед нашим обществом и новые проблемы, в том числе этического характера», – заявил Дмитрий Медведев.

В ходе заседания участники обсудили реализацию национальной технологической инициативы «Хелснет» — долгосрочной межведомственной программы частно-государственного партнерства по содействию развитию новых перспективных рынков на базе высокотехнологичных решений. Одним из направлений этой программы является обеспечение современными лекарственными средствами, информационные технологии в медицине, медицинская генетика, биомедицина.

Как сообщил в своем выступлении глава правительства, одно из новых постановлений, подписанных им совсем недавно, предусматривает изменение порядка предоставления субсидий из федерального бюджета на выполнение мероприятий дорожной карты национальной технологической инициативы «Хелснет», что позволит расширить количество участников этой программы.

Перед заседанием Дмитрий Медведев и Вероника Скворцова ознакомилась с лабораторией отдела биомедицинских исследований НИИ молекулярной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.

Фото автора.

Екатерина Чалова

«Фармацевтический вестник»