Portola получила 50 млн долл. от Pfizer и Bristol-Myers Squibb на препарат AndexXa

Американская фармацевтическая компания Portola Pharmaceuticals Inc. получила 50 млн долл. в виде кредитов от американских фармпроизводителей Pfizer и Bristol-Myers Squibb, сообщает FiercePharma. Данные средства покроют дополнительные расходы компании, связанные с подготовкой инновационного препарата AndexXa (антидота ингибитора фактора свертывания Ха) к получению одобрения.

В августе Portola получила полное ответное письмо, в котором поднимались вопросы производства. FDA направляет такое письмо, когда для одобрения препарата требуются дополнительные сведения.

Каждая компания предоставит по 25 млн долл. на дополнительные клинические исследования и разработку препарата. AndexXa будет антидотом для препарата BMS и Pfizer Eliquis.

Portola надеется получить одобрение препарата в 2017 году. В настоящее время не существует ни одного одобренного антидота ингибитора фактора свертывания Ха.

Анна Колесова

«Фармацевтический вестник»