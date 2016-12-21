«ЭГИС» получила 110 миллионов долларов от сотрудничества с Actavis

Прибыль «ЭГИС», полученная от сотрудничества с компанией Actavis и продаж в США дженерика оригинального препарата розувастатин кальция (rosuvastatin calcium), составила 110 миллионов долларов. Альтернативная технология производства данного лекарственного средства для американского рынка является плодом совместной работы, начатой «ЭГИС» и Actavis в 2009 году.

В мае 2016 года Actavis стала первой фармацевтической компанией, которая вывела на американский рынок дженерик розувастатина кальция. В соответствии с партнерским соглашением, «ЭГИС» получила долю от его продаж на территории США.

Принципиальным отличием дженерика, разработанного исследователями «ЭГИС», является наличие в составе активного компонента розувастатина соли цинка. Разработка «ЭГИС» получила предварительное разрешение со стороны Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и была запатентована в США.

«Эта разработка – результат совместных усилий специалистов “ЭГИС” и Actavis, который позволил нам существенно продвинуться в своей научно-исследовательской деятельности и укрепить позиции нашей компании», – прокомментировал генеральный директор компании «ЭГИС» в России Тамаш Эндреньи.

По данным IMS Health, в 2015 году оригинальный розувастатин кальция принес компании AstraZeneca прибыль в размере около 6 миллиардов долларов. Это четвертое место по объему продаж среди лекарственных средств в США в том же году.

По материалам пресс-релиза